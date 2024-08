Canottaggio, Giacomo Perini ed il quattro con PR3 misto approdano in finale alle Paralimpiadi

Missione compiuta per le imbarcazioni azzurre del canottaggio alle Paralimpiadi di Parigi 2024: i due equipaggi italiani impegnati nei ripescaggi centrano, infatti, la qualificazione all’ultimo atto di domani, che assegnerà le medaglie. Obiettivo raggiunto per Giacomo Perini nel singolo PR1 maschile e per l’ammiraglia azzurra del quattro con PR3 misto.

Nel singolo PR1 maschile Giacomo Perini chiude al secondo posto nella seconda serie dei recuperi in 9’24″49 e viene promosso alla Finale A insieme all’australiano Erik Horrie, che oggi precede l’azzurro in 9’22″15. Avanzano all’ultimo atto dalla prima serie, invece, l’israeliano Shmuel Daniel, primo in 9’22″47, ed il francese Alexis Sanchez, secondo in 9’24″71.

Si erano qualificati ieri in batteria, infine, il britannico Bejamin Pritchard e l’ucraino Roman Poliansky. La Finale B, invece, vedrà protagonisti il tedesco Marcus Klemp, terzo nella serie dell’azzurro in 9’36″29, il nipponico Takuya Mori, quarto in 10’23″78, lo spagnolo Javier Garcia Martinez, terzo nell’altra serie in 9’38″50, ed il canadese Jacob Wassermann, quarto in 11’28″31. Non è partito, infine, il tunisino Maher Rahmani.

Nel quattro con PR3 misto Carolina Foresti, Tommaso Schettino, Greta Elizabeth Muti e Marco Frank, con Enrico D’Aniello al timone, si classificano secondi in 6’57″29 nell’unica serie ripescaggio e centrano l’ultimo atto assieme all’Australia, vittoriosa in 6’55″47.

Si erano qualificate per la Finale A dalle batterie il Regno Unito, la Germania, gli Stati Uniti e la Francia. Vanno invece in Finale B la Spagna, terza nel recupero odierno in 7’02″50, il Brasile, quarto in 7’08″77, la Corea del Sud, quinta in 7’30″97, e la Cina, sesta in 7’36″42.