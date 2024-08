Canottaggio, dal 2028 addio pesi leggeri e dentro il coastal rowing. L’Italia ha dei giovani tra i migliori al mondo…

Dato che a Los Angeles 2028 uscirà dal programma olimpico la specialità del doppio pesi leggeri del canottaggio, in sostituzione, è stato aggiunto al programma dei Giochi Olimpici il beach sprint, disciplina del canottaggio coastal rowing.

Sono stati proposti tre eventi da medaglia da World Rowing, ovvero il singolo maschile, il singolo femminile ed il doppio misto, il che significa che per la prima volta il canottaggio presenterebbe un evento misto ai Giochi Olimpici: sono previste carte olimpiche per un totale di 64 atleti.

Ai recenti Europei 2024 di Danzica, in Polonia, l’Italia ha centrato la medaglia di bronzo nella categoria senior in una delle tre specialità proposte perla prossima edizione dei Giochi, ovvero quella del doppio misto: Federico Ceccarino (CC Napoli) e Silvia Tripi (SC Elpis) hanno infatti vinto la Finale B.

Non hanno invece raggiunto il medesimo obiettivo gli azzurri impegnati nel singolo: tra gli uomini Giovanni Ficarra (Rowing Club Peloro) ha perso il primo scontro contro il rappresentante del Regno Unito, così come Annalisa Cozzarini (CC Saturnia) è uscita al primo turno ad eliminazione diretta contro il Portogallo.

Le maggiori soddisfazioni, però, sono arrivati dalla categoria under 19: oro nel singolo maschile per Lucio Fugazzotto (Rowing Club Peloro), bronzo nel singolo femminile per Maria Lanciano (LNI Barletta), oro nel doppio misto per Lucio Cozzolino (CC Irno) ed Azzurra Severini (LNI Barletta).