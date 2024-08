Canoa velocità, Nicolae Craciun e Carlo Tacchini dovranno affrontare i quarti di finale nel C1 1000 alle Olimpiadi

Sia Nicolae Craciun che Carlo Tacchini dovranno affrontare i quarti di finale nel C1 1000 della canoa velocità alle Olimpiadi di Parigi 2024: nelle rispettive batterie, infatti, i due azzurri non sono riusciti a centrare una delle prime due posizioni, che assicuravano il passaggio diretto in semifinale, e dovranno tornare in acqua nel primo pomeriggio.

Nella prima delle cinque batterie in programma Nicolae Craciun chiude al quarto posto in 3’53″90, mentre nella terza serie Carlo Tacchini si classifica terzo in 3’59″59. Sono dieci gli atleti già in semifinale, due da ciascuna delle cinque batterie andate in scena al mattino.

I due azzurri saranno inseriti entrambi nel secondo quarto di finale, in programma alle 14.50, in cui ci saranno solo due posti per le semifinali. Gli avversari degli azzurri saranno lo spagnolo Pablo Crespo, il taiwanese Lai Kuan-Chieh e l’angolano Benilson Sanda.

Tra i tempi registrati va segnalato quello più veloce in assoluto, ad opera del romeno Catalin Chirila, che ritocca la miglior prestazione olimpica in 3’44″75, cancellando il 3’46″20 dello spagnolo David Cal, fatto segnare ad Atene 2004. Sotto il precedente limite anche il tedesco Sebastian Brendel in 3’45″48, ed il cinese Liu Hao in 3’45″85.

BATTERIE C1 1000 CANOA VELOCITA’ PARIGI 2024

Batteria 1

1 POL GLAZUNOW Wiktor 3:48.40 SF

2 AIN PETROV Zakhar 3:49.86 SF

3 CUB PELIER CORDOVA Jose Ramon 3:52.17 QF

4 ITA CRACIUN Nicolae 3:53.90 QF

5 CHN JI Bowen 4:02.85 QF

Batteria 3

1 ROU CHIRILA Catalin 3:44.75 SF OB

2 FRA BART Adrien 3:46.93 SF

3 ITA TACCHINI Carlo 3:59.59 QF

4 KAZ YEMELYANOV Sergey 4:05.31 QF

5 UKR ALTUKHOV Pavlo 4:11.32 QF