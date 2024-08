Canoa velocità, Lisa Carrington è la regina delle Olimpiadi. Terzo oro per la neozelandese

La neozelandese Lisa Carrington cala il tris e si prende la copertina della canoa velocità alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’oceanica, dopo aver vinto l’oro nel K2 e nel K4, conquista il titolo anche nel K1 500 femminile e chiude i Giochi con tre successi in altrettante specialità disputate.

Nella finale del K1 500 femminile, inoltre, la neozelandese va a ritoccare anche la miglior prestazione olimpica, vincendo in 1:47.36 e battendo di oltre 1″ la magiara Tamara Csipes, d’argento in 1:48.44, con la danese Emma Aastrand Jorgensen al bronzo in 1:49.76.

Nel K1 1000 maschile il titolo va al ceco Josef Dostal, che si impone in 3:24.07, andando a precedere due magiari: argento ad Adam Varga in 3:24.76, a 0.69 dall’oro, bronzo a Balint Kopasz in 3:25.68, a 1.61, mentre il quarto posto va a pari merito all’atleta individuale neutrale con passaporto bielorusso Uladzislau Kravets ed all’argentino Agustin Vernice, entrambi al traguardo in 3:28.10.

Chiusura col botto nel C1 200 femminile: polverizzata la miglior prestazione mondiale, ma serve il fotofinish per determinare la vincitrice: oro alla canadese Katie Vincent in 44.12, che beffa per 0.01 la statunitense Nevin Harrison, seconda in 44.13, mentre il bronzo lo acciuffa la cubana Yarisleidis Cirilo Duboys in 44.36. Le tre atlete a medaglia vanno tutte sotto il precedente limite, stabilito nel 2018 dalla canadese Laurence Vincent-Lapointe in 44.50.