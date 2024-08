Canoa velocità, definiti i semifinalisti dei K1 e del C1 maschile alle Olimpiadi

Altre tre specialità sono state protagoniste della seconda giornata di gare della canoa velocità alle Olimpiadi di Parigi 2024: sono andate infatti in scena quest’oggi batterie e quarti di finale di K1 500 femminile, K1 1000 maschile e C1 1000 maschile. In quest’ultima specialità ha centrato le semifinali l’azzurro Carlo Tacchini, mentre è stato eliminato Nicolae Craciun.

Nel C1 1000 maschile il miglior crono in assoluto delle batterie è ad opera del romeno Catalin Chirila, che ritocca la miglior prestazione olimpica in 3’44″75, cancellando il 3’46″20 dello spagnolo David Cal, fatto segnare ad Atene 2004. Sotto il precedente limite anche il tedesco Sebastian Brendel in 3’45″48, ed il cinese Liu Hao in 3’45″85.

Nel K1 1000 maschile stampa il miglior crono in batteria il magiaro Balint Kopasz in 3’26″44, davanti all’argentino Agustin Vernice, secondo in 3’27″18, ma passano il turno anche l’altro ungherese Adam Varga in 3’28″56, ed il lusitano Fernando Pimenta in 3’29″76. Ottimi riscontri anche per il tedesco Anton Winkelmann, che fa segnare 3’27″80, e per lo svedese Martin Nathell in 3’28″36.

Nel K1 500 femminile, neanche a dirlo, il miglior crono assoluto delle batterie è quello della neozelandese Lisa Carrington, che ferma il cronometro in 1’48″51. Le resta abbastanza in scia, nella stessa batteria, la neerlandese Selma Konijn con 1’49″28, ma il secondo miglior tempo complessivo appartiene all’altra neozelandese Aimee Fisher, con 1’49″16.