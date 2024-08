Canoa velocità, definiti i finalisti di altre quattro specialità alle Olimpiadi: c’è Carlo Tacchini nel C1 1000

Va in archivio la sessione mattutina della quarta giornata di gare della canoa velocità alle Olimpiadi di Parigi 2024, che ha visto andare in scena le semifinali delle quattro specialità di cui sono previste le finali nel primissimo pomeriggio. Carlo Tacchini centra l’ultimo atto nella canadese monoposto e potrà giocarsi una medaglia dopo la piazza d’onore ottenuta ieri con l’imbarcazione biposto.

Nel C1 1000 maschile centra la Finale A Carlo Tacchini, che dopo l’argento nel C2 500 maschile con Gabriele Casadei, aggiunge un altro ultimo atto olimpico al suo palmares, al quale giunge grazie al quarto posto nella prima semifinale in 3:45.42, sesto crono assoluto. Ritocca la miglior prestazione olimpica il ceco Martin Fuksa, che vince la seconda serie in 3:44.69. Tra l’azzurro ed il ceco ci sono appena 73 centesimi, la Finale A sarà apertissima.

Nel C2 500 femminile prova di forza delle cinesi Xu Shixiao e Sun Mengya, che nella prima semifinale fanno il vuoto e vanno a ritoccare la miglior prestazione olimpica in 1:53.73, mentre nella seconda serie, con tre imbarcazioni quasi sulla stessa linea, a spuntarla solo le canadesi Sloan Mackenzie e Katie Vincent in 1:55.34, davanti all’Ungheria di Agnes Anna Kiss e Bianka Nagy, seconde in 1:55.51, ed all’Ucraina di Liudmyla Luzan ed Anastasiia Rybachok, terze in 1:55.62.

Nel K2 500 femminile il miglior crono assoluto, neanche a dirlo, è della Nuova Zelanda di Lisa Carrington ed Alicia Hoskin, prime nella seconda semifinale in 1:38.52, davanti alle tedesche Paulina Paszek e Jule Marie Hake, seconde in 1:38.84, mentre nella prima serie a spuntarla è l’altro equipaggio teutonico, composto da Lena Roehlings e Pauline Jagsch, vittoriose in 1:39.51.

Nel K2 500 maschile gli australiani Jean van der Westhuyzen e Tom Green nella seconda semifinale ritoccano la recentissima miglior prestazione olimpica, portandola a 1:26.85, ma soprattutto si fermano a 0.35 dalla miglior prestazione mondiale di 1:26.50, datata 2017. Nella prima serie ad imporsi, invece, sono i tedeschi Jacob Schopf e Max Lemke in 1:28.13.