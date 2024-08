Canoa slalom, Giovanni De Gennaro torna in finale alle Olimpiadi nel K1 dopo 8 anni!

Giovanni De Gennaro torna in finale nel K1 della canoa slalom ai Giochi Olimpici ad otto anni di distanza dal settimo posto di Rio 2016, cancellando la grande delusione di Tokyo 2020, quando uscì in semifinale chiudendo 14°: a Parigi 2024 l’azzurro chiude ottavo in semifinale ed entra, con margine, tra i 12 finalisti. Ultimo atto alle 17.30.

Discesa con brivido immediato per l’azzurro, che a causa di un tocco di palina viene subito gravato di due penalità, senza le quali avrebbe chiuso addirittura al terzo posto, a testimonianza del grande equilibrio visto in acqua: a farne le spese è lo sloveno Peter Kauzer, tra i più accreditati ed invece eliminato per un salto di porta.

Il miglior crono è del britannico Joseph Clarke, grazie ad un percorso netto in 89.51, davanti al tedesco Noah Hegge, secondo in 91.24 (2 penalità), ed al transalpino Titouan Castryck, terzo in 91.56 (4 penalità per il padrone di casa, rapido ma impreciso).

Quarta piazza per l’austriaco Felix Oschmautz in 91.83 (percorso netto), davanti allo slovacco Jakub Grigar, sesto con 92.00 (2 penalità), al ceco Jiri Prskavec, sesto in 92.53 (2 penalità), allo svizzero Martin Dougoud, settimo in 93.07 (percorso netto), ed all’azzurro Giovanni De Gennaro, 8° in 93.47, a 3.96 dalla vetta (2 penalità).

Completano il quadro dei dodici finalisti, infine, lo svedese Isak Ohrstrom, nono in 94.69, l’australiano Timothy Anderson, decimo in 94.95, il cinese Quan Xin, undicesimo in 95.95, e lo spagnolo Pau Echaniz, dodicesimo in 96.11. Questi atleti hanno tutti accusato due secondi di penalità.