Canoa slalom, Stefanie Horn si classifica quinta nella finale del K1 alle Olimpiadi

Non è ancora tempo per la prima medaglia olimpica di Stefanie Horn, almeno nel K1 classico della canoa slalom: dopo l’ottavo posto di Rio 2016 ed il quarto di Tokyo 2020, ai Giochi di Parigi 2024 arriva un quinto posto. L’azzurra questa volta, però, avrà occasione di riscatto nel kayak cross, nuova specialità olimpica.

L’oro va all’australiana Jessica Fox, che parte per quinta dopo l’ottavo posto in semifinale e fa capire di aver piazzato la manche che vale almeno una medaglia: rapida e precisa, l’oceanica chiude in 96.08 e poi aspetta. Nessuna batte il suo crono: argento alla polacca Klaudia Zwolinska a 1.45, bronzo alla britannica Kimberley Woods a 2.89.

Resta giù dal podio la brasiliana Ana Satila, quarta a 4.61, mentre è quinta Stefanie Horn nonostante il percorso netto (come per le prime quattro classificate): l’azzurra completa il tracciato in 101.43, a 5.35 dall’oro. Horn passa in vantaggio rispetto a Fox al primo split, ma poi perde progressivamente ed abbandona le velleità di podio.

Sesta piazza per la padrona di casa transalpina Camille Prigent, staccata di 5.59 e gravata di 2 penalità, settima la slovena Eva Tercelj a 5.65, ottava la neozelandese Luuka Jones a 6.25 (2 penalità), nona la slovacca Eliska Mintalova a 6.90 (2 penalità), decima l’austriaca Corinna Kuhnle a 7.01 (4 penalità). Salto di porta ed addio ai sogni di gloria per la tedesca Ricarda Funk, 11ma, e per la spagnola Maialen Chourraut, 12ma.