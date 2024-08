Calendario volley, Olimpiadi 2024 oggi in tv: orari partite 2 agosto, tv, streaming

Oggi venerdì 2 agosto prosegue il torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla South Paris Arena si disputeranno quattro incontri validi per l’ultima giornata: si completa la Pool C, mentre gli altri due gironi rimangono aperti e ci concluderanno sabato 3 agosto con le ultime partite.

La giornata si aprirà alle ore 09.00 con l’incrocio tra Argentina e Germania, entrambe obbligate a vincere per sperare di proseguire il cammino: l’Albiceleste è ferma al palo, i tedeschi hanno avuto la meglio sul Giappone. Alle ore 13.00 la sfida tra Brasile ed Egitto: i verdeoro vinceranno per 3-0 e si qualificheranno come una delle due migliori terze, alle spalle di Italia e Polonia che domani si contenderanno il primato nella Pool B.

Alle ore 17.00 il confronto pirotecnico tra Francia e Slovenia, che mette in palio il primo posto nella Pool A: entrambe sono già qualificate ai quarti, ma il piazzamento in classifica è fondamentale in ottica tabellone della fase a eliminazione diretta. A chiudere il programma sarà la partita di prima serata (ore 21.00) tra USA e Giappone: gli americani vogliono blindare il discorso primo posto, gli asiatici puntano al passaggio del turno e scenderanno in campo conoscendo l’esito di Argentina-Germania.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di volley previste oggi venerdì 2 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Venerdì 2 agosto

09.00 Argentina vs Germania (Pool C)

13.00 Brasile vs Egitto (Pool B)

17.00 Francia vs Slovenia (Pool A)

21.00 Giappone vs USA (Pool C)

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.