Calendario US Open 2024 oggi (28 agosto): orari partite, ordine di gioco, tv, programma, streaming

I primi turni dello US Open 2024 sono andati in archivio ed è tempo di cominciare i secondi turni sia nel tabellone maschile che nel tabellone femminile. Ecco che quindi ci saranno tre match che coinvolgeranno i giocatori italiani tra maschile e femminile.

L’appuntamento indubbiamente più atteso è quello che vedrà in campo Matteo Berrettini opposto a Taylor Fritz come secondo match della sessione serale sul Louis Armstrong Stadium. Una cornice splendida per un match che potrebbe essere di altissimo livello. Il romano non ha brillato nel primo turno contro Ramos-Vinolas e avrà di fronte un osso duro, specie in queste condizioni e su questa superficie.

In campo scenderà anche Lorenzo Musetti opposto a Miomir Kecmanovic: il carrarino ha gestito alla perfezione il primo turno così difficile e scomodo contro Reilly Opelka e adesso proverà a confermarsi contro il serbo che è sempre un osso duro sul veloce. Nel diurno sul Louis Armstrong anche Lucia Bronzetti, impegnata in un compito improbo contro Aryna Sabalenka.

La terza giornata dello US Open inizierà alle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis, che, attraverso il tasto rosso sul digitale terrestre (canale 64), offrirà la visione di altri tre campi oltre alla prima scelta. L’opzione non è disponibile sul canale 212 Sky. La diretta tv sarà inoltre assicurata da da Sky Sport attraverso sei canali, vale a dire Uno (201), Tennis (203), Arena (204), Max (205), 251 e 252. La diretta streaming è disponibile sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX, dove vengono offerti 9 campi, nonché su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali scritte per non perdersi il meglio del torneo. Di seguito l’intero ordine di gioco della seconda giornata.

CALENDARIO US OPEN 2024 OGGI, TERZA GIORNATA