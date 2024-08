Calendario tuffi oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 5 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Quinta giornata per i tuffi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo che si sono le prove sincro, oggi cominciano le gare individuali. Non si assegnano medaglia, visto che in programma ci sono i preliminari e le semifinali della piattaforma femminile dai 10 metri.

In gara per l’Italia ci sono Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli. Il primo obiettivo delle azzurre è quello di conquistare l’accesso alla semifinale (migliori diciotto), anche se per l’italo-canadese il vero traguardo deve essere quello di entrare in finale tra le migliori dodici, obiettivo ampiamente centrato ai Mondiali.

CALENDARIO TUFFI PARIGI 2024 OGGI

Lunedì 5 Agosto

Ore 10.00 – Preliminare Piattaforma 10 metri donne

Ore 15.00 – Semifinale Piattaforma 10 metri donne

ITALIANI IN GARA OGGI TUFFI OLIMPIADI 2024

Piattaforma 10 metri donne – Sarah Jodoin Di Maria

PROGRAMMA TUFFI OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

