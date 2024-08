Calendario scherma oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 4 agosto, tv, streaming, tabellone dell’Italia

Ultima giornata dedicata alle prove a squadre per la scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi tocca ai fiorettisti, che avranno un enorme voglia di riscatto. Il quartetto sarà composto da Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi.

La finale di Filippo Macchi ha scatenato immense polemiche, con anche l’intervento della federazione e del CONI. Il toscano tornerà in pedana insieme ai compagni di squadra Tommaso Marini, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi, con l’obiettivo di andarsi a prendere quella medaglia d’oro sottratta.

Il tabellone vede l’Italia partire nei quarti di finale contro la Polonia. Non dovrebbero esserci problemi e gli azzurri voleranno in semifinale contro la vincente di Stati Uniti-Egitto. Una sfida che vede gli americani favoriti e a quel punto Italia-USA sarebbe davvero un super scontro. Nella parte alta la semifinale molto probabilmente proporrà uno scontro in semifinale tra Giappone e Francia, con la speranza che poi una delle due possa incontrare gli azzurri nella finale per l’oro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, gli italiani in gara nella scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024 di domenica 4 Agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport. Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su Discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO SCHERMA OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Domenica 4 Agosto

QUARTI DI FINALE (dalle 11.50)

1) Giappone-Canada

2) Francia-Cina

3) Stati Uniti-Egitto

4) Polonia-Italia

SEMIFINALI (dalle 14.50)

1) Vincente QF1 – Vincente QF2

2) Vincente QF3 – Vincente QF4

FINALE 3°-4° POSTO (ore 19.10)

Perdente SF1 – Perdente SF2

FINALE 1°-2° POSTO (ore 20.30)

Vincente SF1 – Vincente SF2

ITALIANI IN PEDANA OGGI SCHERMA OLIMPIADI 2024

Domenica 4 Agosto

Fioretto maschile: Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi

PROGRAMMA SCHERMA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.