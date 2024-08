Calendario Paralimpiadi Parigi 2024 oggi (29 agosto): orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 29 agosto incominciano le gare alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Si preannuncia una giornata estremamente avvincente e appassionante nella capitale francese, dove verranno messi in palio svariati titoli e dove si assegneranno le prime medaglie di questa rassegna sportiva che fa seguito alle Olimpiadi.

Gli italiani cercheranno di essere grandi protagonisti in terra transalpina e di portare a casa le prime gioie, salendo sul podio e ottenendo risultati di rilievo da punto di vista sportivo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (giovedì 29 agosto) alle Paralimpiadi 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PARALIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Giovedì 29 agosto

08:30 PARABADMINTON Fase a gironi doppio femminile WH1-2, Fase a gironi doppio misto SL3-SU5, Fase a gironi doppio misto SH6, Fase a gironi singolare maschile SL3, Fase a gironi singolare femminile SL3, Fase a gironi doppio maschile WH1-2, Fase a gironi singolare maschile SL4, Fase a gironi singolare femminile WH1, Fase a gironi singolare femminile SL4, Fase a gironi singolare maschile SU5, Fase a gironi singolare femminile SU5 (Non prima delle 13.50 Rosa Efomo De Marco)

09:00 GOALBALL Preliminari maschili, Cina-Giappone

09:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ranking Round individuale femminile W1 (Daila Dameno, Asia Pellizzari), Ranking Round individuale maschile W1 (Paolo Tonon)

09:30 NUOTO PARALIMPICO 400m Stile Libero Maschili S9 – Batterie (Simone Barlaam), 400m Stile Libero Femminili S9 – Batterie (Vittoria Bianco), 100m Dorso Maschile S1 – Batterie (Francesco Bettella), 100m Dorso Maschile S2 – Batterie, 100m Dorso Femminili S2 – Batterie (Angela Procida), 100m Farfalla Maschile S14 – Batterie, 100m Farfalla Femminili S14 – Batterie, 50m Rana Maschile SB3 – Batterie (Efrem Morelli), 50m Stile Libero Femminili S6 – Batterie, 50m Stile Libero Maschili S10 – Batterie (Stefano Raimondi), 50m Stile Libero Femminili S10 – Batterie (Alessia Scortechini), 100m Farfalla Maschile S13 – Batterie, 100m Farfalla Femminili S13 – Batterie (Alessia Berra, Carlotta Gilli), 200m Stile Libero S5 Maschili – Batterie (Francesco Bocciardo), 200m Stile Libero S5 Femminili – Batterie (Monica Boggioni)

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Doppio femminile – Quarti di finale WS14, Doppio maschile – Ottavi di finale MW8, Doppio femminile – Ottavi di finale WS20, Doppio maschile – Ottavi di finale MS18, Doppio femminile – Ottavi di finale WS10, Doppio maschile – Quarti di finale MD4 (13.45 Federico Crosara/Federico Falco), Doppio femminile – Quarti di finale WD5 (13.00 Michela Brunelli/Giada Rossi), Doppio maschile – Ottavi di finale MS14

10:00 PARATAEKWONDO K44 -47 kg femminile Ottavi di finale, K44 -58 kg maschile Ottavi di finale, K44 -52 kg femminile Ottavi di finale, K44 -47 kg femminile Quarti di finale, K44 -58 kg maschile Quarti di finale, K44 -52 kg femminile Quarti di finale

10:30 BOCCIA Individuale maschile – BC2 (8 partite), Individuale femminile – BC2 (8 partite), Individuale maschile – BC1 (8 partite), Individuale femminile – BC3 (8 partite)

09:00 GOALBALL Preliminari femminili, Turchia-Brasile

10:30 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile, Regno Unito-Germania

11:30 RUGBY IN CARROZZINA Fase a gironi torneo misto/open, Australia-Regno Unito

12:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile, Brasile-Ruanda

12:00 PARACICLISMO SU PISTA Qualificazioni Time Trial C4-5 500m femminile (Claudia Cretti), Inseguimento Individuale C1 3000m maschile, Inseguimento Individuale C1-3 3000m femminile, Inseguimento Individuale B 4000m maschile (Lorenzo Bernard), Finali Time Trial C4-5 500m femminile, Inseguimento Individuale C1 3000m maschile, Inseguimento Individuale C1-3 3000m femminile, Inseguimento Individuale B 4000m maschile

12:45 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi femminile, Spagna-Regno Unito

13:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ranking Round Open Compound individuale femminile (Eleonora Sarti, Giulia Pesci), Ranking Round Open Ricurvo Individuale maschile (Stefano Travisani)

13:15 GOALBALL Preliminari maschili, Ucraina-Egitto

13:30 RUGBY IN CARROZZINA Fase a gironi torneo misto/open, Stati Uniti-Canada

14:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi maschile, Egitto-Bosnia Erzegovina

14:45 GOALBALL Preliminari femminili, Canada-Francia

16:00 PARABADMINTON Fase a gironi singolare femminile WH2, Fase a gironi singolare maschile SH6, Fase a gironi singolare femminile SH6, Fase a gironi singolare maschile WH1, Fase a gironi doppio misto SL3-SU5, Fase a gironi doppio misto SH6

16:00 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile, Stati Uniti-Spagna

17:00 BOCCIA Individuale maschile – BC4 (4 partite), Individuale femminile – BC1 (4 partite), Individuale femminile – BC4 (4 partite), Individuale maschile – BC4 (4 partite), Individuale femminile – BC1 (4 partite), Individuale femminile – BC4 (4 partite), Individuale femminile – BC3 (8 partite), Individuale femminile – BC4 (8 partite)

17:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ranking Round Open Compound individuale maschile (Matteo Bonacina), Ranking Round Open Ricurvo individuale femminile (Veronica Floreno, Elisabetta Mijno)

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Doppio misto – Ottavi di finale XS17, Doppio misto – Sedicesimi di finale XD7 (Federico Crosara/Carlotta Ragazzini), Doppio femminile – Semifinali WS14, Doppio maschile – Quarti di finale MW8

17:00 PARATAEKWONDO K44 -47 kg femminile Ripescaggi, K44 -58 kg maschile Ripescaggi, K44 -52 kg femminile Ripescaggi, K44 -47 kg femminile Semifinali, K44 -58 kg maschile Semifinali, K44 -52 kg femminile Semifinali, K44 -47 kg femminile Finali per il bronzo, K44 -58 kg maschile Finali per il bronzo, K44 -52 kg femminile Finali per il bronzo, K44 -47 kg femminile Finale per l’oro, K44 -58 kg maschile Finale per l’oro, K44 -52 kg femminile Finale per l’oro

17:30 GOALBALL Preliminari maschili, Brasile-Francia

17:30 NUOTO PARALIMPICO 400m Stile Libero Maschili S9 – Finale, 400m Stile Libero Femminili S9 – Finale, 100 Dorso Maschile S1 – Finale, 100 Dorso Maschile S2 – Finale, 100 Dorso Femminile S2 – Finale, 100m Farfalla Maschili S14 – Finale, 100m Farfalla Femminili S14 – Finale, 50m Rana Maschili SB3 – Finale, 50m Stile Libero Femminili S6 – Finale, 50m Stile Libero Maschili S10 – Finale, 50m Stile Libero femminili S10 – Finale, 100m Farfalla Maschili S13 – Finale, 100m Farfalla Femminili S13 – Finale, 200m Stile Libero Maschili S5 – Finale, 200m Stile Libero Femminili S5 – Finale

17:30 RUGBY IN CARROZZINA Fase a gironi torneo misto/open, Francia-Danimarca

18:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile, Canada-Slovenia

18:15 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi femminile, Canada-Cina

17:30 GOALBALL Preliminari femminili, Corea del Sud-Giappone

19:30 RUGBY IN CARROZZINA Fase a gironi torneo misto/open, Giappone-Germania

20:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi maschile, Francia-Kazakistan

21:30 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile, Australia-Paesi Bassi

PROGRAMMA PARALIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro. Durante le interruzioni per i TG (ore 13.00-13.30, 18.00-18.15, 20.30-21.00) l’evento verrà trasferito su RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI PARALIMPIADI PARIGI 2024

08:30 PARABADMINTON Fase a gironi singolare femminile SU5 (Non prima delle 13.50 Rosa Efomo De Marco)

09:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ranking Round individuale femminile W1 (Daila Dameno, Asia Pellizzari), Ranking Round individuale maschile W1 (Paolo Tonon)

09:30 NUOTO PARALIMPICO 400m Stile Libero Maschili S9 – Batterie (Simone Barlaam), 400m Stile Libero Femminili S9 – Batterie (Vittoria Bianco), 100m Dorso Maschile S1 – Batterie (Francesco Bettella), 100m Dorso Maschile S2 – Batterie, 100m Dorso Femminili S2 – Batterie (Angela Procida), 100m Farfalla Maschile S14 – Batterie, 100m Farfalla Femminili S14 – Batterie, 50m Rana Maschile SB3 – Batterie (Efrem Morelli), 50m Stile Libero Femminili S6 – Batterie, 50m Stile Libero Maschili S10 – Batterie (Stefano Raimondi), 50m Stile Libero Femminili S10 – Batterie (Alessia Scortechini), 100m Farfalla Maschile S13 – Batterie, 100m Farfalla Femminili S13 – Batterie (Alessia Berra, Carlotta Gilli), 200m Stile Libero S5 Maschili – Batterie (Francesco Bocciardo), 200m Stile Libero S5 Femminili – Batterie (Monica Boggioni)

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Doppio maschile – Quarti di finale MD4 (13.45 Federico Crosara/Federico Falco), Doppio femminile – Quarti di finale WD5 (13.00 Michela Brunelli/Giada Rossi)

12:00 PARACICLISMO SU PISTA Qualificazioni Time Trial C4-5 500m femminile (Claudia Cretti), Inseguimento Individuale B 4000m maschile (Lorenzo Bernard), Finali Time Trial C4-5 500m femminile, Inseguimento Individuale B 4000m maschile

13:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ranking Round Open Compound individuale femminile (Eleonora Sarti, Giulia Pesci), Ranking Round Open Ricurvo Individuale maschile (Stefano Travisani)

17:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ranking Round Open Compound individuale maschile (Matteo Bonacina), Ranking Round Open Ricurvo individuale femminile (Veronica Floreno, Elisabetta Mijno)

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Doppio misto – Sedicesimi di finale XD7 (Federico Crosara/Carlotta Ragazzini)

17:00 PARATAEKWONDO K44 -47 kg femminile Ripescaggi, K44 -58 kg maschile Ripescaggi, K44 -52 kg femminile Ripescaggi, K44 -47 kg femminile Semifinali, K44 -58 kg maschile Semifinali, K44 -52 kg femminile Semifinali, K44 -47 kg femminile Finali per il bronzo, K44 -58 kg maschile Finali per il bronzo, K44 -52 kg femminile Finali per il bronzo, K44 -47 kg femminile Finale per l’oro, K44 -58 kg maschile Finale per l’oro, K44 -52 kg femminile Finale per l’oro

17:30 NUOTO PARALIMPICO 400m Stile Libero Maschili S9 – Finale, 400m Stile Libero Femminili S9 – Finale, 100 Dorso Maschile S1 – Finale, 100 Dorso Maschile S2 – Finale, 100 Dorso Femminile S2 – Finale, 100m Farfalla Maschili S14 – Finale, 100m Farfalla Femminili S14 – Finale, 50m Rana Maschili SB3 – Finale, 50m Stile Libero Femminili S6 – Finale, 50m Stile Libero Maschili S10 – Finale, 50m Stile Libero femminili S10 – Finale, 100m Farfalla Maschili S13 – Finale, 100m Farfalla Femminili S13 – Finale, 200m Stile Libero Maschili S5 – Finale, 200m Stile Libero Femminili S5 – Finale