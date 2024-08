LIVE Nuoto, Paralimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA: subito Gilli, Barlaam, Boggioni e Morelli in cerca d’oro nella prima giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di finali nel programma del nuoto dei Giochi Paralimpici 2024. Si inizia a fare sul serio all’Arena La Defense di Parigi con tanti azzurri che vogliono ben figurare dopo aver dominato la scena internazionale negli ultimi anni. Sono complessivamente 16 uomini e 12 donne (presenza record per l’Italia del nuoto ai Giochi) i componenti della squadra azzurra selezionati per l’occasione dal direttore tecnico della Nazionale italiana Riccardo Vernole e già oggi molti di loro sono in vasca. La prima giornata, infatti, vedrà l’assegnazione di 15 titoli con ben 11 azzurri in gara.

Nelle batterie del mattino sono in gara Simone Barlaam con il miglior tempo di iscrizione nei 400 stile libero S9 maschile, Vittoria Bianco nei 400 stile libero S9 femminile, Angela Procida nei 100m dorso S2 femminile, Arianna Talamona nei 50m stile libero S3 femminile, Stefano Raimondi nei 50m stile libero S10 maschile, Alessia Scortechini nei 50m stile libero S10 femminile, Alessia Berra e Carlotta Gilli nei 100m farfalla S13 femminile, Francesco Bocciardo nei 200m stile libero S5 maschile, Monica Boggioni e Vittoria Bianco nei 200m stile libero S5 femminile.

Nel pomeriggio già in finale entreranno in scena con l’obiettivo di centrare un posto sul podio nei 50 rana SB3 e Francesco Bettella nei 100m dorso S1 maschile.

La nazionale italiana è arrivata prima nel medagliere, superando Ucraina, Cina, Brasile e Gran Bretagna, nell’ultimo Mondiale paralimpico disputato nel 2023 a Manchester, conquistando 26 ori, 15 argenti e 11 bronzi per un totale di 52 medaglie e ha fatto incetta di podi anche nell’Europeo che si è disputato ad aprile scorso con la conquista di ben 63 medaglie. Proprio partendo da questi numeri, c’è grande attesa per le prove dei portacolori azzurri a Tokyo.

La sessione di batterie inizia alle 9.30, quella delle finali è in programma alle 17.30.