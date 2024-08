Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari 4 agosto, programma, tv, streaming, azzurri in gara

Oggi domenica 4 agosto va in scena la nona giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024: i Giochi proseguono nella capitale francese e verranno assegnate parecchie medaglie. Si incomincia in mattinata con il dressage individuale (equitazione) e si prosegue tra pranzo e pomeriggio con il tennis (doppio femminile e singolare maschile). Nel pomeriggio la prova in linea di ciclismo femminile, il singolare maschile di tennistavolo, l’individuale maschile di tiro con l’arco, lo skeet maschile per il tiro a volo e le finali di specialità di ginnastica artistica (parallele asimmetriche, anelli e volteggio maschile).

In serata il nuoto (50 stile libero femminile, 1500 stile libero maschile, 4×100 misti maschile e femminile), l’atletica (100 metri maschile, salto in alto femminile, lancio del martello maschile) e il fioretto a squadre maschile. L’Italia si stringe attorno a Sara Errani e Jasmine Paolini, impegnate nella finale di doppio contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Si spera in Elisa Longo Borghini ed Elisa Balsamo nel ciclismo, si sogna con Alice D’Amato alle parallele asimmetriche e ci si aggrappa a Mauro Nespoli nel tiro con l’arco. Gregorio Paltrinieri andrà a caccia di una medaglia sui 1500 metri, l’Italia punta in alto nel fioretto maschile a squadre e poi si mette nelle mani di Marcell Jacobs sui 100 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi domenica 4 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Domenica 4 agosto

08.30 BADMINTON – Singolare femminile, semifinali

09.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

09.00 GOLF – Gara maschile, quarto giro

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Svezia vs Giappone

09.00 TIRO A SEGNO – Pistola 25 metri maschile, qualificazioni

09.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Italia-Turchia

09.30 TIRO A VOLO – Skeet femminile, qualificazioni

09.30 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, ottavi di finale

09.40 BADMINTON – Singolare femminile, semifinali

10.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

10.00 EQUITAZIONE – Dressage individuale, finale

10.00 HOCKEY PRATO – Quarto di finale maschile: India-Gran Bretagna

10.05 ATLETICA – 3000 siepi femminile, batterie

10.20 ATLETICA – Lancio del martello femminile, qualificazioni (gruppo A)

10.50 BADMINTON – Singolare maschile, semifinali

10.55 ATLETICA – 200 metri femminile, batterie

11.00 ATLETICA – Salto in lungo maschile, qualificazioni

11.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Giappone vs Belgio

11.00 BOXE – 57 kg femminile, quarti di finale

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Egitto vs Argentina

11.32 BOXE – 75 kg femminile, quarti di finale

11.45 ATLETICA – Lancio del martello femminile, qualificazioni (gruppo B)

11.50 ATLETICA – 110 ostacoli, batterie

11.50 SCHERMA – Fioretto maschile, gara a squadre: ottavi di finale

12.00 BADMINTON – Singolare maschile, semifinali

Dalle ore 12.00 TENNIS – Doppio femminile, finale per il bronzo

TENNIS – Singolare maschile, finale per l’oro

TENNIS – Doppio femminile, finale per l’oro

12.04 BOXE – 54 kg femminile, semifinali

12.05 VELA – ILCA 6, regate

12.05 VELA – Nacra 17, regate

12.13 VELA – Kite maschile, regate

12.20 BOXE – 51 kg maschile, semifinali

12.30 HOCKEY PRATO – Quarto di finale maschile: Belgio-Spagna

12.33 VELA – Kite femminile, regate

12.35 ATLETICA – 400 ostacoli femminile, batterie

12.36 BOXE – 63,5 kg maschile, semifinali

12.52 BOXE – 80 kg maschile, semifinali

13.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

13.00 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, quarti di finale

13.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Francia-USA

13.08 BOXE – 92 kg maschile, semifinali

13.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, finale per il bronzo

13.30 BASKET – Fase a gironi femminile: Canada vs Nigeria

13.52 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, semifinali

14.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

14.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea femminile

14.00 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Ungheria vs Australia

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Germania vs Slovenia

14.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, finale per l’oro

14.33 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, finale per il bronzo

14.35 VELA – ILCA 7, regate

14.46 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, finale per l’oro

14.50 SCHERMA – Fioretto maschile, gara a squadre: semifinali

15.00 BADMINTON – Doppio maschile, finale per il bronzo

15.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, anelli

15.30 BOXE – 57 kg femminile, quarti di finale

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, batterie

15.30 TIRO A VOLO – Skeet femminile, finale

15.35 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Italia vs Spagna

15.40 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, parallele asimmetriche

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Ungheria vs Francia

16.02 BOXE – 75 kg femminile, quarti di finale

16.10 BADMINTON – Doppio maschile, finale per l’oro

16.25 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, volteggio maschile

16.34 BOXE – 54 kg femminile, semifinali

16.45 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, batterie

16.50 BOXE – 51 kg maschile, semifinali

17.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

17.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Cina-Serbia

17.05 VELA – 470 misto, regate

17.06 BOXE – 63,5 kg maschile, semifinali

17.15 BASKET – Fase a gironi femminile: Germania vs USA

17.22 BOXE – 80 kg maschile, semifinali

17.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Francia-Cina

17.30 HOCKEY PRATO – Quarto di finale maschile: Olanda-Australia

17.38 BOXE – 92 kg maschile, semifinali

18.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Polonia-Lettonia

18.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

18.30 NUOTO – 50 stile libero femminile, finale

18.30 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Canava vs Paesi Bassi

18.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Lituania-Serbia

18.36 NUOTO – 1500 stile libero maschile, finale

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Danimarca vs Norvegia

19.05 ATLETICA – 400 metri maschile, batterie

19.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: USA-Olanda

19.10 SCHERMA – Fioretto maschile, gara a squadre: finale per il bronzo

19.12 NUOTO – 4×100 misti maschile, finale

19.35 NUOTO – 4×100 misti femminile, finale

19.50 ATLETICA – Salto in alto femminile, finale

20.00 ATLETICA – 100 metri maschile, semifinali

20.00 HOCKEY PRATO – Quarto di finale maschile: Germania-Argentina

20.05 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Francia vs Grecia

20.30 ATLETICA – Lancio del martello maschile, finale

20.30 SCHERMA – Fioretto maschile, gara a squadre: finale per l’oro

20.40 ATLETICA – 800 metri femminile, semifinali

21.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Australia vs Francia

21.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Spagna vs Croazia

21.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Brasile-Polonia

21.15 ATLETICA – 1500 metri maschile, semifinali

21.30 BASKET 3X3 – Play-in maschile

21.55 ATLETICA – 100 metri maschile, finale

22.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

22.05 BASKET 3X3 – Play-in maschile

ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI PARIGI 2024

Domenica 4 agosto

09.00 GOLF – Gara maschile, quarto giro (Guido Migliozzi, Matteo Manassero)

09.00 TIRO A SEGNO – Pistola automatica da 25 metri maschile, qualificazioni (1a parte) (Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella)

09.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Italia-Turchia

09.00 TIRO A VOLO – Skeet femminile, qualificazioni (50 piattelli) (Diana Bacosi, Martina Bartolomei)

09.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile, ottavi (Mauro Nespoli)

10.20 ATLETICA – Lancio del martello femminile, qualificazioni (Gruppo A) (Sara Fantini)

10.55 ATLETICA – 200 femminili, batterie (Anna Bongiorni, Dalia Kaddari)

11.00 ATLETICA – Salto in lungo maschile, qualificazioni (Mattia Furlani)

11.50 ATLETICA – 110 ostacoli, batterie (Lorenzo Simonelli)

11.50 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile, quarti di finale (Italia-Polonia: Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Terzo match dalle 12.00 TENNIS – Doppio femminile, finale per l’oro (Sara Errani / Jasmine Paolini)

12.05 VELA – Dinghy maschile, regate (Lorenzo Brando Chiavarini)

12.05 VELA – Multihull misto, regate (Ruggero Tita / Caterina Marianna Banti)

12.13 VELA – Kite maschile, regate (Riccardo Pianosi)

12.33 VELA – Kite femminile, regate (Maggie Eillen Pescetto)

12.35 ATLETICA – 400 ostacoli femminili, batterie (Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori)

13.00 TIRO A SEGNO – Pistola automatica da 25 metri maschile, qualificazioni (2a parte) (Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella)

14.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea femminile (Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini, Silvia Persico)

14.35 VELA – Dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani)

14.46 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, finale per l’oro

14.50 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile, semifinali

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, batterie (Giovanni De Gennaro)

15.35 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Italia-Spagna

15.40 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, parallele asimmetriche (Alice D’Amato)

16.45 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, batterie (Marta Bertoncelli, Stefanie Horn)

17.05 VELA – Dinghy misto, regate (Elena Berta / Bruno Festo)

18.37 NUOTO – 1500 stile libero maschili, finale (Gregorio Paltrinieri)

19.05 ATLETICA – 400 maschili, batterie (Davide Re, Luca Sito)

19.10 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile, finale per il bronzo

20.00 ATLETICA – 100 maschili, semifinali (Marcell Jacobs, Chituru Ali)

20.30 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile, finale per l’oro

21.10 ATLETICA – 1500 maschili, semifinali (Pietro Arese)

21.50 ATLETICA – 100 maschili, finale

22.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale femminile (Marta Menegatti/Valentina Gottardi)

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.