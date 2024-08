Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari 2 agosto, programma, tv, streaming, azzurri in gara

Oggi venerdì 2 agosto va in scena la settima giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024: i Giochi proseguono nella capitale francese e verranno assegnate parecchie medaglie. Si incomincia in mattinata con il tiro a segno (carabina 3 posizioni 50 metri), si proseguirà con i tuffi (3 m sincro maschile) e il canottaggio (due senza e due di coppia pesi leggeri).

Nel pomeriggio ampio spazio alla vela e al trampolino elastico, ma anche all’equitazione con il salto ostacoli a squadre. Nel cuore del pomeriggio la finale di tiro con l’arco a squadre miste e al judo (+78 kg femminile e +100 kg maschile) e la finale per l’oro di tennis doppio misto. Il nuoto, la scherma (spada femminile) e l’atletica, oltre al BMX.

L’Italia si gioca importanti carte da medaglia: Stefano Oppo e Gabriel Soares nel doppio pesi leggeri, mentre nel windsurf si spera con Marta Maggetti e Nicolò Renna. Missione complicata per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nel trampolino 3 metri sincro, la spada maschile è molto ambiziosa, poche chance per Leonardo Deplano sui 50 stile libero.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Venerdì 2 agosto

08.30 BADMINTON – Doppio femminile, semifinali

09.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: Cina-Germania

09.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

09.00 GOLF – Gara maschile, secondo giro

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Ungheria vs Danimarca

09.00 TIRO A VOLO – Skeet maschile, qualificazioni

09.00 TIRO A SEGNO – Pistola 25 metri femminile, qualificazioni

09.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Argentina vs Germania

09.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: Australia-Azerbaijan

09.30 TIRO A SEGNO – Carabina 3 posizioni 50 metri femminile, finale

09.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste, ottavi di finale

09.40 BADMINTON – Doppio femminile, semifinali

10.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

10.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Cina vs Germania

10.00 JUDO – +78 kg femminile, 32mi di finale

10.00 JUDO – +100 kg maschile, 32mi di finale

10.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, semifinale 1

10.05 ATLETICA – Decathlon, 100 metri

10.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Lituani-Cina

10.10 ATLETICA – Lancio del martello maschile, qualificazioni (gruppo A)

10.15 ATLETICA – Salto in alto femminile, qualificazioni

10.28 JUDO – +78 kg femminile, 16mi di finale

10.28 JUDO – +100 kg maschile, 16mi di finale

10.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Paesi Bassi vs Spagna

10.35 ATLETICA – 100 metri femminile, turno preliminare

10.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Polonia-Olanda

10.50 BADMINTON – Doppio maschile, semifinali

10.55 ATLETICA – Decathlon, salto in lungo

11.00 BASKET – Fase a gironi maschile: Giappone vs Brasile

11.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

11.00 NUOTO – Batterie: 100 farfalla maschile, 200 misti femminile, 800 stile libero femminile, 4×100 misti mista

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Argentina vs Francia

11.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, semifinale 1

11.00 TUFFI – 3 m sincro maschile, finale

11.05 ATLETICA – 1500 metri maschile, batterie

11.30 CANOTTAGGIO – Due senza maschile, finale

11.35 ATLETICA – Lancio del martello maschile, qualificazioni (gruppo B)

11.42 CANOTTAGGIO – Due senza femminile, finale

11.50 ATLETICA – 100 metri femminile, batterie

12.00 BADMINTON – Doppio maschile, semifinali

12.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

12.00 TRAMPOLINO ELASTICO – Gara femminile, qualificazioni

12.00 TENNIS – Singolare maschile, semifinale

12.00 TENNIS – Singolare femminile, finale per il bronzo

12.00 TENNIS – Doppio maschile, finale per il bronzo

12.00 TENNIS – Doppio misto, finale per il bronzo

12.02 CANOTTAGGIO – Due di coppia maschile pesi leggeri, finale

12.05 VELA – 470 misto, regate

12.15 VELA – ILCA 7, regate

12.15 ATLETICA – Decathlon, getto del peso

12.20 JUDO – +78 kg femminile, ottavi di finale

12.20 JUDO – +100 kg maschile, ottavi di finale

12.22 CANOTTAGGIO – Due di coppia femminile pesi leggeri, finale

12.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: Australia-Spagna

12.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Belgio vs Paesi Bassi

13.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: USA-Francia

13.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Brasile vs Egitto

13.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Australia vs India

13.16 JUDO – +78 kg femminile, quarti di finale

13.16 JUDO – +100 kg maschile, quarti di finale

13.30 BASKET – Fase a gironi maschile: Australia vs Grecia

13.30 SCHERMA – Spada maschile, gara a squadre: quarti di finale

13.30 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, semifinale 2

13.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Olanda-Lituania

13.50 TRAMPOLINO ELASTICO – Gara femminile, finale

14.00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli a squadre, finale

14.00 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Australia vs Canada

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Croazia vs Svezia

14.03 VELA – IQFoil femminile: quarti di finale, semifinali, finale

14.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Francia-Lettonia

14.15 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste, quarti di finale

14.23 VELA – IQFoil maschile: quarti di finale, semifinali, finale

14.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, semifinale 2

15.00 BADMINTON – Doppio misto, finale per il bronzo

15.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

15.00 CALCIO – Quarto di finale maschile

15.35 VELA – ILCA 6, regate

15.30 BOXE – 57 kg femminile, ottavi di finale

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, time trial

15.31 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste, semifinali

15.35 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Grecia vs Italia

15.50 SCHERMA – Spada maschile, gara a squadre: semifinali

16.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Germania vs Spagna

16.00 JUDO – +78 kg femminile, ripescaggi

16.10 BADMINTON – Doppio misto, finale per l’oro

16.17 JUDO – +78 kg femminile, semifinali

16.24 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste, finale per il bronzo

16.34 BOXE – 51 kg maschile, quarti di finale

16.34 JUDO – +100 kg maschile, ripescaggi

16.40 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, time trial

16.43 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste, finale per l’oro

16.51 JUDO – +100 kg maschile, semifinali

17.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

17.00 CALCIO – Quarto di finale maschile

17.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Nuova Zelanda vs Irlanda

17.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Francia vs Slovenia

17.06 BOXE – 80 kg maschile, quarti di finale

17.15 BASKET – Fase a gironi maschile: Canada vs Spagna

17.18 JUDO – +78 kg femminile, finali per il bronzo

17.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: Azerbaijan-Cina

17.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Belgio vs Argentina

17.38 BOXE – +92 kg maschile, quarti di finale

17.38 JUDO – +78 kg femminile, finale per l’oro

17.40 BADMINTON – Singolare maschile, quarti di finale

17.49 JUDO – +100 kg maschile, finali per il bronzo

18.00 ATLETICA – Decathlon, salto in alto

18.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: USA-Canada

18.00 TRAMPOLINO ELASTICO – Gara maschile, qualificazioni

18.09 JUDO – +100 kg maschile, finale per l’oro

18.10 ATLETICA – 5000 metri femminile, batterie

18.15 ATLETICA – Salto triplo femminile, qualificazioni

18.30 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: USA vs Francia

18.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Francia-USA

18.50 BADMINTON – Singolare maschile, quarti di finale

18.55 ATLETICA – Lancio del disco femminile, qualificazioni (gruppo A)

19.00 CALCIO – Quarto di finale maschile

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Giappone vs Slovenia

19.00 TENNIS – Singolare maschile, semifinale

19.00 TENNIS – Doppio misto, finale per l’oro

19.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Lettonia-Serbia

19.10 ATLETICA – 4X400 mista, batterie

19.30 SCHERMA – Spada maschile, gara a squadre: finale per il bronzo

19.45 ATLETICA – 800 metri femminile, batterie

19.45 HOCEY PRATO – Fase a gironi maschile: Francia vs Sudafrica

19.45 TRAMPOLINO ELASTICO – Gara maschile, finale

20.00 BADMINTON – Singolare maschile, quarti di finale

20.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

20.00 BMX RACING – Gara maschile, semifinali: run 1

20.00 BOXE – 57 kg femminile, ottavi di finale

20.05 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Cina vs Ungheria

20.10 ATLETICA – Getto del peso maschile, qualificazioni

20.15 BMX RACING – Gara femminile, semifinali: run 1

20.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Gran Bretagna vs Germania

20.20 ATLETICA – Lancio del disco femminile, qualificazioni (gruppo B)

20.30 BMX RACING – Gara maschile, semifinali: run 2

20.30 NUOTO – 50 stile libero maschile, finale

20.30 SCHERMA – Spada maschile, gara a squadre: finale per l’oro

20.39 NUOTO – 200 dorso femminile, finale

20.45 BMX RACING – Gara femminile, semifinali: run 2

20.49 NUOTO – 200 misti maschile, finale

20.50 ATLETICA – Decathlon, 400 metri

21.00 BASKET – Fase a gironi maschile: Francia vs Germania

21.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: Canada-Spagna

21.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

21.00 BMX RACING – Gara maschile, semifinali: run 3

21.00 CALCIO – Quarto di finale maschile

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Norvegia vs Egitto

21.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Giappone vs USA

21.04 BOXE – 51 kg maschile, quarti di finale

21.09 NUOTO – 100 farfalla maschile, semifinali

21.10 BADMINTON – Singolare maschile, quarti di finale

21.15 BMX RACING – Gara femminile, semifinali: run 3

21.20 ATLETICA – 10.000 metri maschile, finale

21.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: Francia-Germania

21.34 NUOTO – 200 misti femminile, semifinali

21.35 BMX RACING – Gara maschile, finale

21.36 BOXE – 80 kg maschile, quarti di finale

21.50 BMX RACING – Gara femminile, finale

22.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

22.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Serbia-Polonia

22.08 BOXE – +92 kg maschile, quarti di finale

22.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Cina-USA

ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI PARIGI 2024

Venerdì 2 agosto

09.00 GOLF – Gara maschile, secondo giro (Guido Migliozzi, Matteo Manassero)

09.30 TIRO CON L’ARCO – Coppie miste, ottavi di finale (Italia-Francia: Mauro Nespoli/Chiara Rebagliati)

09.30 TIRO A VOLO – Skeet maschile, qualificazioni (75 piattelli) (Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti)

10.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile (Alex Ranghieri/Adrian Carambula)

10.00 JUDO – +78 kg femminili, eliminatorie (Asya Tavano)

10.42 CANOTTAGGIO – Due senza senior maschile, Finale B (Davide Comini e Giovanni Codato)

11.00 TUFFI – Trampolino 3 metri sincro maschile, finale (Lorenzo Marsaglia / Giovanni Tocci)

11.10 ATLETICA – 1500 maschili, batterie (Pietro Arese, Ossama Meslek, Federico Riva)

11.17 NUOTO – 200 misti femminili, batterie (Sara Franceschi)

11.40 NUOTO – 800 stile libero femminili, batterie (Simona Quadarella)

11.42 CANOTTAGGIO – Due senza senior femminile, Finale A

11.50 ATLETICA – 100 femminili, batterie (Zaynab Dosso)

12.00 TENNIS – Singolare maschile, semifinali



12.00 TENNIS – Doppio femminile, semifinali (Sara Errani/Jasmine Paolini)

12.02 CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri maschile, Finale A (Stefano Oppo e Gabriel Soares)

12.03 NUOTO – Staffetta 4×100 misti mista, batterie (Italia: Costanza Cocconcelli, Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Sofia Morini)

12.05 VELA – Dinghy misto, regate (Elena Berta / Bruno Festo)

12.15 VELA – Dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani)

13.30 SCHERMA – Spada a squadre maschile, quarti di finale (Italia-Cechia: Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Visma)

14.03 VELA – IQFoil femminile: quarti di finale, semifinali, finale (Marta Maggetti)

14.15 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste, quarti di finale

14.23 VELA – IQFoil maschile: quarti di finale, semifinali, finale (Nicolò Renna)

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, time trial (Giovanni De Gennaro)

15.35 VELA – Dinghy maschile, regate (Lorenzo Brando Chiavarini)

15.35 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Grecia-Italia

15.50 SCHERMA – Spada a squadre maschile, semifinali

16.00 JUDO – +78 kg femminile, final block

16.00 JUDO – +100 kg maschile, final block

16.24 TIRO CON L’ARCO – Coppie miste, finale per il bronzo

16.40 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, time trial (Marta Bertoncelli, Stefanie Horn)

16.43 TIRO CON L’ARCO – Coppie miste, finale per l’oro

17.38 BOXE – +92 kg maschile, quarti di finale (Diego Lenzi)

18.10 ATLETICA – 5000 femminili, batterie (Nadia Battocletti, Federica Del Buono)

18.15 ATLETICA – Salto triplo femminile, qualificazioni (Ottavia Cestonaro, Dariya Derkach)

18.55 ATLETICA – Lancio del disco femminile, qualificazioni (Gruppo A) (Daisy Osakue)

19.10 ATLETICA – 4×400 mista, batterie (Italia: Alice Mangione, Anna Polinari, Edoardo Scotti, Luca Sito)

19.45 ATLETICA – 800 femminili, batterie (Elena Bellò, Eloisa Coiro)

20.00 CICLISMO – BMX RACING – Race maschile, semifinali (Pietro Bertagnoli)

20.10 ATLETICA – Lancio del peso maschile, qualificazioni (Leonardo Fabbri, Zane Weir)

20.30 SCHERMA – Spada a squadre maschile, finale per l’oro

20.30 NUOTO – 50 stile libero maschili, finale (Leonardo Deplano)

20.43 NUOTO – 200 misti maschili, finale

21.35 CICLISMO – BMX RACING – Race maschile, finale

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.