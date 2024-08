Calendario Mondiali mountain bike 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 sta per arrivare il secondo appuntamento dell’anno più atteso per la mountain bike, ossia i Mondiali che si svolgeranno in quel di Andorra. Dal 28 agosto al 1 settembre, infatti, la zona di Pal Arinsal ospiterà per la seconda volta l’evento globale con cinque discipline differenti: Cross Country, Short Track, Team Relay, E-MTB e Downhill.

La presenza più attesa sarà quella del campione olimpico e campione del mondo in carica Tom Pidcock, che cercherà di imporsi ancora. Gli avversari non mancheranno, come il britannico Samuel Gaze, il belga Victor Koretzky che è stato argento olimpico.

Ci sarà anche l’Italia guidata da Mirko Celestino, pronta a ripartire dopo lo splendido quarto posto di Luca Braidot a Parigi 2024. Accanto a lui Simone Avondetto, campione d’Europa XCO e con già in bacheca una maglia iridata conquistata nel 2022 tra gli Under 23. Lo scorso anno, nel Mondiale multievent di Glasgow, gli azzurri erano rientrati con una medaglia d’argento tra gli junior conquistata da Elian Paccagnella, che quest’anno proverà a dire la sua anche tra gli Under 23. Attenzione anche al Team Relay, specialità in cui l’Italia ha una tradizione favorevole.

Di seguito il programma, il calendario completo, gli orari e come seguire in tv i Mondiali 2024 di mountain bike in quel di Andorra. Quasi tutto il programma sarà in diretta in streaming su Discovery Plus e alcuni andranno in onda anche su Eurosport 1, su Rai Sport saranno previste delle differite (palinsesto ancora da definire).

CALENDARIO MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2024

Mercoledì 28 agosto

13.30 – E – MTB femminile

15.00 – E – MTB maschile

17.00 – Team Relay

Giovedì 29 agosto

11.00 – DH donne junior

11.45 – DH uomini junior

15.45 – DH qualificazioni uomini e donne

Venerdì 30 agosto

10.00 – XCO donne junior

12.00 – XCO uomini junior

16.00 – XCC donne U23

16.45 – XCC uomini U23

17.30 – XCC donne Elite

18.15 – XCC uomini Elite

Sabato 31 agosto

12.30 – DH uomini Elite

14.00 – DH donne Elite

Domenica 1 settembre

9.00 – XCO donne U23

11.00 – XCO uomini U23

13.30 – XCO donne Elite

15.30 – XCO uomini Elite

PROGRAMMA MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 per XCC elite uomini, Eurosport 2 per DH donne e uomini elite, XCO donne e uomini elite

Diretta streaming: tutte le prove elite di tutte le specialità