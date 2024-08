Calendario ginnastica ritmica oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 10 agosto, tv, streaming, italiane in gara

Oggi sabato 10 agosto ci concludono le gare di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel pomeriggio andrà in scena la finale del concorso generale per gruppi: le migliori otto squadre della qualifica si fronteggeranno a viso aperto per le medaglie dell’all-ar0und, in programma gli esercizi con i cinque e con i tre nastri/due palle. Si preannuncia un confronto molto aperto e serrato, aperto a qualsiasi epilogo vista la caratura delle partecipanti.

L’Italia ha le carte in regola per sognare il risultato a effetto dopo aver conquistato la medaglia di bronzo con Sofia Raffaeli nell’all-aroun delle individualiste. Le Farfalle si presenteranno all’appuntamento dopo aver superato le qualificazioni con il secondo punteggio: grande prova con i cinque cerchi, troppi errori con i tre nastri e due palle. Alessia Maurelli e compagne dovranno essere impeccabili per conquistare una medaglia e magari dare l’assalto al bottino grosso, la sfida è apertissima con Bulgaria, Israele, Cina e Ucraina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di ginnastica ritmica previste oggi sabato 10 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GINNASTICA RITMICA OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Sabato 10 agosto

14.00 Concorso generale per gruppi, finale

ITALIANE IN GARA GINNASTICA RITMICA OLIMPIADI OGGI

Concorso generale per gruppi: Italia (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris).

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.