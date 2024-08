Calendario ginnastica artistica oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 3 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 3 agosto proseguono le gare di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla Bercy Arena si assegnano altre medaglie: spazio alle Finali di Specialità, oggi saranno interessati volteggio femminile, corpo libero maschile e cavallo con maniglie. Purtroppo non ci saranno italiani in gara nella giornata odierna, ma lo spettacolo si preannuncia decisamente vibrante, con Simone Biles a caccia del terzo oro in questa edizione dei Giochi.

La statunitense è la grande favorita alla tavola (solo la brasiliana Rebeca Andrade potrebbe contenerla), mentre sul fronte maschile regna un po’ di incertezza. Al cavallo con maniglie se la giocano l’irlandese Rhys McClenaghan, lo statunitense Stephen Nedoroscik e il britannico Max Whitlock. Al corpo libero arrivano con il miglior accredito il britannico Jake Jarman, lo spagnolo Rayderley Zapata e il filippino Carlos Yulo, ma attenzione all’israeliano Artem Dolgopyat.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di ginnastica artistica previste oggi sabato 3 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIADI 2024 OGGI

Sabato 3 agosto

15.30 Corpo libero maschile

16.20 Volteggio femminile

17.16 Cavallo con maniglie

ITALIANE IN GARA OGGI GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIADI 2024

Non ci sono italiani in gara oggi.

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.