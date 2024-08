Giornata intensissima a Vienna per gli Europei di basket 3×3, che ufficialmente hanno il nome di Europe Cup. Ed è anche una giornata di soddisfazione per l’Austria in campo maschile, perché i padroni di casa continuano a sognare la vetta continentale. Battuta contro il pronostico la Spagna per 21-16, e l’uomo del giorno è Nico Kaltenbrunner, autore di 13, importantissimi punti e assoluto dominatore della situazione.

Gli austriaci avranno a che fare con la Lituania, che piazza uno dei due colpi di giornata. Forse definirlo colpo è esagerato, anche perché si parla di bronzo e argento olimpico (benché degli otto giocatori presenti a Parigi se ne ritrovino solo due a Vienna), ma il 21-16 rimane, con gli 11 punti di Titas Janusevicius a dare la spinta decisiva ai baltici.

21-16 è un punteggio che si fa anche costante, perché è quello con cui la Serbia elimina i Paesi Bassi. Proprio i serbi hanno mantenuto tre quarti dell’ossatura a cinque cerchi (dentro solo Kojic per Majstorovic), ed è proprio Kojic assieme a Stojacic a suonare la carica: 9 e 8 punti rispettivamente e agli olandesi non bastano i 7 dell’eroe a cinque cerchi Worthy de Jong.

I serbi sfideranno la Svizzera, forse la più inattesa delle squadre al gran ballo delle migliori quattro. Certo, era impronosticabile tutto il quarto di finale in quanto tale, quello con la Gran Bretagna, superata per 21-10 con una gran performance di Natan Jurkovitz, autore di 9 punti.