Calendario atletica oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 5 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi lunedì 5 agosto proseguono le gare di atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024. Continua il grande spettacolo allo Stade de France per quanto riguarda la Regina degli Sport in questa edizione dei Giochi, si assegneranno quattro titoli: salto con l’asta maschile, 5000 metri femminile, 800 metri femminile, lancio del disco femminile.

Nadia Battocletti se la vuole giocare nella finale dei 5000 metri: la Campionessa d’Europa incrocerà tre big assolute come la kenyana Faith Kipyegon (Campionessa del Mondo), l’olandese Sifan Hassan (Campionessa Olimpica di Tokyo 2020) e l’etiope Gudaf Tsegay (primatista mondiale). Daisy Osakue proverà a fare bella figura nell’atto conclusivo del lancio del disco, dove le grandi favorite sono la statunitense Valarie Allman (Campionessa Olimpica in carica) e la croata Sandra Elkasevic (trionfatrice a Londra 2012 e Rio 2016).

In mattinata grande attese per le batterie dei 400 ostacoli con Alessandro Sibilio e le grandi stelle Warholm, Benjamin e Dos Santos, ma anche il ripescaggio dei 400 ostacoli con Ayomide Folorunso, le qualifiche del salto con l’asta con Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo. In serata il primo turno dei 200 metri con Fausto Desalu e Filippo Tortu. Riflettori puntati sullo svedese Armand Duplantis, che andrà a caccia del suo record del mondo nel salto con l’asta.

CALENDARIO ATLETICA OLIMPIADI 2024 OGGI

Lunedì 5 agosto

10.05 400 ostacoli maschile, batterie

10.10 Lancio del disco maschile, qualificazioni (gruppo A)

10.40 Salto con l’asta femminile, qualificazioni

10.50 400 ostacoli femminile, ripescaggi

11.20 400 metri maschile, ripescaggi

11.35 Lancio del disco maschile, qualificazioni (gruppo B)

11.55 400 metri femminile, batterie

12.50 200 metri femminile, ripescaggi

19.00 Salto con l’asta maschile, finale

19.04 3000 siepi maschile, batterie

19.55 200 metri maschile, batterie

20.30 Lancio del disco femminile, finale

20.45 200 metri femminile, semifinali

21.10 5000 metri femminile, finale

21.45 800 metri femminile, finale

ITALIANI IN GARA OGGI ATLETICA OLIMPIADI 2024

Lunedì 5 agosto

10.05 400 ostacoli maschile, batterie: Sibilio

10.40 Salto con l’asta femminile, qualificazioni: Bruni, Molinarolo

10.50 400 ostacoli femminile, ripescaggi: Folorunso, Muraro, Sartori

11.20 400 metri maschile, ripescaggi: Re

11.55 400 metri femminile, batterie: Mangione

12.50 200 metri femminile, ripescaggi: Bongiorni, Kaddari

19.04 3000 siepi maschile, batterie: Bouih, O. Zoghlami

19.55 200 metri maschile, batterie: Desalu, Pettorossi, Tortu

20.30 Lancio del disco femminile, finale: Osakue

20.45 200 metri femminile, semifinali: eventuali Bongiorni, Kaddari

21.10 5000 metri femminile, finale: Battocletti

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.