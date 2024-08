Calendario atletica oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 11 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 11 agosto si concludono le gare di atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ultima giornata di Giochi nella capitale francese, oggi si assegna un solo titolo lungo le strade della Ville Lumiere: spazio alla Maratona femminile, che farà calare il sipario su questa rassegna a cinque cerchi per quanto concerne la Regina degli Sport. Appuntamento alle ore 08.00, il percorso si snoda tra alcune delle vie più iconiche della città dell’amore.

L’Italia schiererà Giovanna Epis e Sofiia Yaremchuk (primatista italiana dei 42,195 km) per cercare di ottenere un risultato onorevole in un evento che dovrebbe essere di chiaro dominio africano, con Kenya ed Etiopia pronte a fronteggiarsi a viso aperto per la conquista delle medaglie. Si preannuncia una prova di assoluto impatto agonistico e assolutamente da non perdere, il degno dolce dopo sedici giorni di sport avvincenti e appassionati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di atletica previste oggi domenica 11 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI ATLETICA OLIMPIADI 2024

Domenica 11 agosto

08.00 Maratona femminile: Epis, Yaremchuk

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.