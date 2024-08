Bretagne Classic – Ouest-France 2024: Marc Hirschi anticipa il gruppo con un colpo da finisseur

Non solo la Vuelta di Spagna in questa domenica intensa per il World Tour di ciclismo maschile. Si corre anche in Francia, dove è andata in scena una delle corse più antiche del panorama: edizione numero 88 per la Bretagne Classic – Ouest-France, gara che prima era chiamata GP Plouay (luogo di partenza ed arrivo).

A trionfare è sempre la UAE Emirates, che continua a timbrare costantemente il cartellino ad ogni latitudine: colpaccio da finisseur per l’elvetico Marc Hirschi, che quindici giorni fa era riuscito ad alzare le braccia al cielo in un’altra classica, quella di San Sebastian.

Lo svizzero classe 1998, al quinto successo stagionale, è stato bravissimo ad anticipare il plotone con uno scatto solitario a 3,5 chilometri dal traguardo: vantaggio limitato ma fondamentale per arrivare a braccia alzate, con la volata del gruppo che è stata solo per i piazzamenti.

Seconda posizione per il giovanissimo francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step), poi il danese Magnus Cort (Uno-X Mobility) ed Arnaud De Lie (Lotto Dstny). In casa Italia undicesima posizione per Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team).