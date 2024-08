Boxe: uno dei giudici del combattimento olimpico di Irma Testa è stato sospeso per rischio corruzione

La boxe è uno degli sport che potrebbe sparire già dalla prossima edizione delle Olimpiadi, quella di Los Angeles 2028. Le conferme sono arrivate anche da Parigi, con un’altra manifestazione a Cinque Cerchi ricca di polemiche per il pugilato.

Ai colori italiani non è andata assolutamente bene, con le sconfitte premature dei due più attesi, Irma Testa ed Aziz Abbes Mouhiidine, entrambi candidati per le medaglie ed eliminati per decisioni tutt’altro che chiare.

Parlando del fenomeno azzurro al femminile, battuta dalla cinese Zichun Xu, in queste ore è arrivata da parte del Times la notizia dell’allontanamento di uno dei giudici dell’incontro durante i Giochi.

Alisher Altayev, che ha giudicato la sfida dell’azzurra, è stato stato descritto come ad alto rischio di corruzione e dunque non ha potuto svolgere il proprio lavoro nelle fasi finali del torneo.