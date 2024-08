Beach volley, Ranghieri/Carambula ko con i cileni Grimalt: eliminati alle Olimpiadi

Alex Ranghieri e Adrian Carambula sono stati sconfitti dai cileni Marco Grimalt ed Esteban Grimalt nel torneo di beach volley alle Olimpiadi di Parigi 2024. La coppia italiana ha perso contro i sudamericani in due set (21-15; 23-21), incappando nella seconda battuta d’arresto consecutiva sulla sabbia all’ombra della Torre Eiffel dopo quella rimediata un paio di giorni fa contro i fenomeni norvegesi Mol/Sorum.

Gli azzurri chiuderanno al quarto posto nella classifica della Pool B con un solo successo all’attivo (quello per 2-1 contro gli olandesi van de Velde/Immers) e dunque sono eliminati dalla competizione: passano agli ottavi di finale le prime due classificate dei sei gironi e le due migliori terze, mentre le altre terze classificate daranno vita a un lucky loser round per meritarsi gli ultimi pass per la fase a eliminazione diretta.

Gli azzurri hanno perso nettamente il primo set, mentre nella seconda frazione hanno avuto a disposizione due set-point non consecutivi: ace di Ranghieri per il 20-19, ma poi commette invasione; mani-out di Ranghieri per il 21-20, ma poi i cileni sono glaciali in fase offensiva. A quel punto Ranghieri viene murato per due volte e i sudamericani si impongono.

Alex Ranghieri ha messo a segno 24 punti (due ace), mentre Adrian Carambula ha chiuso a quota cinque (nessun muro per gli azzurri). Marco Grimalt è andato a referto con 17 punti (ben cinque muri), Esteban Grimalt ha timbrato 21 punti (un ace). L’Italia resta in corsa con Nicolai e Cottafava, che si sono qualificati agli ottavi di finale con il secondo posto nella Pool A alle spalle dei qatarini Cherif/Ahmed.