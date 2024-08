Beach volley, Ranghieri/Carambula ko alle Olimpiadi: “Bravi i norvegesi, ora testa ai cileni per avanzare”

Arriva un’altra sconfitta per la coppia italiana composta da Alex Ranghieri e Adrian Carambula nel torneo di beach volley maschile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli avversari della serata di ieri non erano certo tra i più semplici, dato che si trattava dei norvegesi Mol/Sorum, campioni olimpici in carica.

Il punteggio di 2-0 (21-12, 21-15) conferma come il divario sulla sabbia si sia visto in maniera netta. Gli scandinavi hanno dimostrato la propria superiorità lungo tutto il corso del match, mentre gli azzurri non sono stati in grado di esprimere il loro gioco nel migliore dei modi. A questo punto i due nostri portacolori si giocheranno la chance di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale nel match contro i cileni Grimalt-Grimalt che andrà in scena domani alle ore 10.00.

Le dichiarazioni di Adrian Carambula dopo il match: “Loro sono stati bravi a disputare la loro partita ma noi ci abbiamo messo del nostro, ci siamo messi in difficoltà da soli; stasera abbiamo reso difficili anche le cose più semplici. Loro sono stati bravi, noi no”. (Fonte: Federvolley).

Le dichiarazioni di Alex Ranghieri: “Onestamente non avevamo grandissime aspettative all’inizio, siamo partiti molto tranquilli perché io personalmente avevo un problema fisico abbastanza delicato da gestire (frattura al pollice della mano destra, ndr). Ovvio che loro sono una formazione davvero forte in ogni fondamentale, abituata a giocare su standard molto elevati e questo in alcune fasi ha fatto la differenza. A mio avviso il divario tecnico ha fatto la differenza, loro sono tra i favoriti della vigilia. Ora ci attende l’ultima importante partita di venerdì con il Cile; sarà importante fare bene per la nostra qualificazione”.