Beach volley oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 8 agosto luglio, tv, streaming, italiani in gara

Terz’ultima giornata di gare sulla sabbia del Tour Eiffel Stadium, l’impianto costruito ai piedi del monumento più famoso di Parigi che è anche simbolo di questi Giochi. E’ il giorno dello spettacolo delle semifinali olimpiche: quattro sfide di grandissimo spessore.

Il torneo olimpico di beach volley si gioca da sabato 27 luglio a sabato 10 agosto. E’ possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedica alle Olimpiadi una programmazione con 10 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato al beach volley dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che potrà trasmettere 360 ore in diretta. Le dirette sono disponibili in streaming su Discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

In campo maschile le due coppie che già avevano occupato due dei tre gradini del podio a Tokyo sono in semifinale. Cherif/Ahmed, bronzo in Giappone tre anni fa, sfidano la coppia campione olimpica in carica, i norvegesi Mol/Sorum. Nell’altra semifinale di fronte una coppia tedesca che ha completato il suo percorso di crescita, Ehlers/Wickler e la coppia più attesa, quella formata dagli svedesi Ahman/Hellvig.

In campo femminile stellare la sfida tra Ana Patricia/Duda e Melissa/Brandie. Tre quarti delle ragazze in campo hanno giocato la finale di Roma e le brasiliane sono l’ultima speranza in casa verde-oro di salire sul podio. Nell’altra gara di fronte le campionesse d’Europa, le svizzere Huberli/Brunner e le australiane Mariafè/Clancy, anche loro sul podio olimpoico

CALENDARIO BEACH VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Giovedì 8 agosto

8 agosto 17.00: Huberli/Brunner (SUI)-Mariafe/Clancy (AUS)

8 agosto 21.00 (CAN)-Ana Patrícia/Duda (BRA)

CALENDARIO BEACH VOLLEY MASCHILE OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Giovedì 8 agosto

8 agosto 18.00: Ehlers/Wickler (GER)-Boermans/de Groot (NED)

8 agosto 22.00: Mol/Sørum (NOR)-Cherif/Ahmed

PROGRAMMA BEACH VOLLEY PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.