Beach volley, Ana Patricia/Duda: la legge del più forte! Battute in finale a Parigi Melissa/Brandie

Il cerchio si chiude. Il Brasile tre anni fa si piangeva perchè in finale non c’era neppure una coppia verde-oro nel torneo di beach volley e oggi, otto anni dopo Rio, si torna a far festa e il beach torna a casa grazie ad Ana Patricia/Duda. Si sono cercate, inseguite, sono diventate coppia tre anni fa ed hanno vinto tutto queste due straordinarie giocatrici brasiliane che hanno avuto sin da subito come obiettivo arrivare sotto la Tour Eiffel per vincere la medaglia d’oro.

Al termine di una finale gioca a corrente alternata le brasiliane hanno sconfitto 2-1 le canadesi Melissa/Brandie. Finì così anche due anni fa al Foro Italico, al Mondiale, anche se dall’altra parte Brandie era affiancata da Sophie Bukovec e non da Melissa Humana Paredes. Le canadesi si sono illuse di poter fare un sol boccone delle avversarie nel primo set quando si sono trovate avanti 9-4 e 15-11 ma le brasiliane si sono rimesse in carreggiata, hanno pareggiato a quota 17 e, al termine di un finale del set incredibile, hanno avuto la meglio 26-24.

Secondo set a senso unico a favore delle canadesi che hanno preso il largo nella parte centrale e si sono imposte con un eloquente 21-17. Cambia di nuovo loo scenario in avvio di terzo set. Le brasiliane scattano avanti 8-4 e non si fanno più avvicinare fino al 15-10 che regala loro il titolo più ambito.

Poco prima medaglia di bronzo conquistata dalla Svizzera che resta sul podio a Cinque Cerchi con le campionesse europee Huberli/Brunner che succedono alle connazionali Vergè-Deprè/Mader dopo aver battuto con un secco 2-0 (21-17, 21-15) le australiane Mariafè/Clancy.