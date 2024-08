Beach volley, ancora Scandinavia: è trionfo per Ahman/Hellvig a Parigi 2024!

Raramente si è visto un dominio simile in un torneo di massimo livello di beach volley. I dominatori a Parigi sono loro, Ahman ed Hellvig, che negli ultimi due anni sono cresciuti esponenzialmente ed hanno portato la Svezia sul tetto del mondo vincendo l’oro olimpico. Poco oggi hanno potuto fare i tedeschi Ehlers/Wickler che hanno dovuto accettare il ruolo di sparring partner in una delle rappresentazioni meglio riuscite della coppia svedese.

In finale sono entrati in campo con gli occhi della tigre gli svedesi ed hanno letteralmente dominato il primo set con Ahman che raccoglie tutto quello che passa sul loro campo ed Hellvig che non lascia scampo a muro ai rivali. Il punteggio non lascia spazio a discussioni o recriminazioni: 21-10. Nel secondo set c’è qualche sprazzo di partita in avvio ma gli svedesi prendono lentamente il largo fino a portarsi sul 12-8 e nel finale sono travolgenti fino al 21-13 che chiude il match.

A completare la festa scandinava ci hanno pensato i norvegese Mol/Sorum che hanno vinto una finale per il bronzo a senso unico. La coppia campione a Tokyo non è scesa dal podio nonostante i problemi che si portava dietro da una vigilia tormentata, battendo 2-0 Cherif/Ahmed, che invece scendono dal podio olimpico chiudendo quarti dopo il terzo posto di Tokyo.

Nel primo set dal 9 pari un break di 8-2 apre la strada al facile successo dei norvegesi (21-13). Nel secondo set equilibrio fino al 13-12 per Mol Sorum che poi hanno piazzato un break di 5-1 e, sul 18-13, non hanno lasciato scampo ai rivali vincendo 21-16.