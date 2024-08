Beach volley oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 5 agosto luglio, tv, streaming, italiani in gara

Nona giornata di gare sulla sabbia del Tour Eiffel Stadium, l’impianto costruito ai piedi del monumento più famoso di Parigi che è anche simbolo di questi Giochi. Non c’è più possibilità di appello: l’Italia si aggrappa alla sua ultima coppia rimasta in gara ai Giochi, Nicolai/Cottafava che sfidano una delle coppie emergenti, gli statunitensi Partain/Benesh.

Il torneo olimpico di beach volley si gioca da sabato 27 luglio a sabato 10 agosto. E’ possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedica alle Olimpiadi una programmazione con 10 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato al beach volley dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che potrà trasmettere 360 ore in diretta. Le dirette sono disponibili in streaming su Discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

In campo maschile gli ottavi di finale non lasciano un attimo di tregua agli appassionati con altre quattro sfide straordinarie in programma oggi. Cottafava/Nicolai provano a raggiungere un posto fra i primi otto al mondo sfidando gli statunitensi Partain/Benesh. Un anno fa tre podi consecutivi per gli statunitensi, terzi a Ostrava, nel torneo vinto proprio da Nicolai/Cottafava, primi a Gstaad e secondi a Montreal. Quest’anno una volta sul terzo gradino del podio a Osytrava in un congtesto che evidentemente gradiscono. Tra le due coppie ci sono tre precedenti che parlano a favore degli azzurri: 2 vittorie a una.

Il programma prevede anche le sfide tra i qatarini Cherif/Ahmed e i cileni Grimalt/Grimalt, che metterà di fronte la vincente proprio a chi avrà la meglio nella sfida tra italiani e statunitensi, i campioni in carica Mol/Sorum se la vedranno con gli statunitensi Evans/Budinger e infine i veterani Herrera/Gavira incontreranno i polacchi Bryl/Losiak.

In campo femminile la giornata si apre con la sfida tutta europea tra le lettoni Tina/Anastasija e le tedesche Muller/Tillmann. A seguire le favorite olandesi Stam/Schoon affrontano le spagnole Alvarez/Moreno. nel tardo pomeriggio una delle sfide più attese degli ottavi, le teste di serie numero 2 Nuss/Kloth incontrano le canade4si Melissa/Brandie e in chiusura Ana Patricia/Duda partono con i favori del pronostico contro le giapponesi Akiko/Ishii.

CALENDARIO BEACH VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Lunedì 5 agosto

5 agosto 9.00: Müller/Tillmann (GER)-Tina/Anastasija (LAT)

5 agosto 21.00: Ana Patrícia/Duda (BRA)-Akiko/Ishii (JPN)

5 agosto 13.00: Álvarez/Moreno (ESP)-Stam/Schoon (NED)

5 agosto 18.00: Melissa/Brandie (CAN)-Nuss/Kloth (USA)

CALENDARIO BEACH VOLLEY MASCHILE OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Lunedì 5 agosto

5 agosto TBD Evans/Budinger (Usa)-Mol/Sørum (NOR)

5 agosto 10.00: Bryl/Łosiak (POL)-Herrera/Gavira (ESP)

5 agosto 17:00: Partain/Benesh (USA)-Cottafava/Nicolai (ITA)

5 agosto TBD: Cherif/Ahmed (QAT)-Grimalt/Grimalt (CHI)

PROGRAMMA BEACH VOLLEY PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.