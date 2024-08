Beach volley, Mancinelli/Mattavelli none nel Future di Brno! Si gioca anche in Canada

Due i tornei Future in programma in questo fine settimana dove i fari sono puntati soprattutto su Amburgo. Si gioca a Brno in Repubblica ceca e ad Halifax in Canada e nell’appuntamento ceco è giunta al termine questa mattina l’avventura della coppia italiana Mancinelli/Mattavelli, che ha chiuso al nono posto uscendo di scena agli ottavi di finale con una vittoria e due sconfitte.

Mancinelli/Mattavelli hanno iniziato bene il loro cammino vincendo una sfida non facile contro le ceche Dvorníková/Zolnercikova, sconfitte con il punteggio di 2-1 (21-15, 11-21, 15-11). Brave le azzurre a riprendersi dopo un brutto secondo set. Ancora avversarie della Repubblica ceca e ancora battaglia per la coppia azzurra nella finale per il primo posto del girone. Stavolta sono state le ceche Neuschaeferova/Svozilova che si sono imposte con il punteggio di 2-1 (21-8, 21-16, 11-15).

Nell’ottavi di finale questa mattina terza avversaria ceca per la coppia azzurra che si è arresa ancora al tie break contro Tomasova/Honzovicova. Perso il primo set piuttosto nettamente 15-21, le azzurre hanno reagito e vinto il secondo parziale con lo stesso punteggio di 21-15. Senza storia il terzo set dominato dalle ceche e vinto con il punteggio di 15-8.

HALIFAX TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Bye Chadwick/Kemp CAN [2], Sinoto/Price USA [7] Hilkowitz/Dorsey CAN [10] 1-2 (21-19, 18-21, 13-15), Mills/Lash CAN [11] Peterson/Kwekel USA [6] 1-2 (21-14, 12-21, 12-15), Ukkelberg/Wieczorek USA [3] Bye, Armstrong/Timukas CAN [13] Renko/Zemljak SLO [4] 0-2 (7-21, 11-21), Fecteau-Boutin/Girard CAN [5] De Girolamo/Collard CAN [12] 2-1 (29-27, 18-21, 19-17), Roberts/Miller USA [9] Kirsten/Kössler GER [8] 2-0 (21-17, 21-19), Rivest/David CAN [1] Bye

Secondo turno qualificazioni: Hilkowitz/Dorsey CAN [10] Chadwick/Kemp CAN [2] 1-2 (21-19, 8-21, 9-15), Ukkelberg/Wieczorek USA [3] Peterson/Kwekel USA [6] 0-2 (17-21, 15-21), Fecteau-Boutin/Girard CAN [5] Renko/Zemljak SLO [4] 0-2 (18-21, 16-21), Rivest/David CAN [1] Roberts/Miller USA [9] 0-2 (19-21, 18-21)

Semifinali Gironi:

Pool A

22-Aug, 10:00, CC: MacNeil/Russell CAN [1] vs Roberts/Miller USA [16] [Q] 2-0 (21-15, 21-15)

22-Aug, 10:00, 2: Dew/Bradford USA [8] [Q] vs Solheim/Klungsøyr NOR [9] [Q] 0-2 (17-21, 12-21)

Pool B

22-Aug, 10:50, CC: Gannett/Rahnavard CAN [2] vs Peterson/Kwekel USA [15] [Q] 0-2 (18-21, 12-21)

22-Aug, 10:50, 2: Solhaug/Henriksveen NOR [7] vs Bruno/Obenda CMR [10] 2-0 (21-14, 21-8)

Pool C

22-Aug, 11:40, CC: Abrams/Pickett CAN [6] vs Weber/Hilbert LUX [11] [Q] 2-0 (25-23, 21-17)

22-Aug, 11:40, 2: Bialokoz/Batrane ENG [3] vs Renko/Zemljak SLO [14] [Q] 2-0 (21-13, 21-15)

Pool D

22-Aug, 12:30, 2: Urrutia/Drost USA [4] vs Chadwick/Kemp CAN [13] [Q] 2-0 821-15, 21-13)

22-Aug, 12:30, CC: Opsahl/Nilsen NOR [5] vs Chambers/Licht CAN [12] 1-2 (23-21, 12-21, 13-15)

Finali primo posto gironi: Urrutia/Drost USA [4] Chambers/Licht CAN [12] 2-0 (21-14, 23-21), Bialokoz/Batrane ENG [3] Abrams/Pickett CAN [6] 1-2 (17-21, 23-21, 11-15), Peterson/Kwekel USA [15] [Q] Solhaug/Henriksveen NOR [7] 2-0 (21-16, 23-21), MacNeil/Russell CAN [1] Solheim/Klungsøyr NOR [9] [Q] 2-1 (19-21, 21-16, 15-11).

Finali terzo posto gironi: Chadwick/Kemp CAN [13] [Q] Opsahl/Nilsen NOR [5] 2-0 (21-19, 21-19), Renko/Zemljak SLO [14] [Q] Weber/Hilbert LUX [11] [Q] 2-1 (21-19, 17-21, 17-15), Gannett/Rahnavard CAN [2] Bruno/Obenda CMR [10] 2-0 (21-16, 21-18), Roberts/Miller USA [16] [Q] Dew/Bradford USA [8] [Q] 0-2 (18-21, 16-21)

Ottavi di finale:

Bialokoz/Batrane ENG [3] Gannett/Rahnavard CAN [2] 2-0 (21-17, 21-19)

Solhaug/Henriksveen NOR [7] Renko/Zemljak SLO [14] [Q] 0-2 (11-21, 17-21)

Chadwick/Kemp CAN [13] [Q] Solheim/Klungsøyr NOR [9] [Q] 2-1 (15-21, 21-15, 15-13)

Dew/Bradford USA [8] [Q] Chambers/Licht CAN [12] 2-0 (24-22, 21-7)

Quarti di finale:

Bialokoz/Batrane ENG [3] MacNeil/Russell CAN [1]

Urrutia/Drost USA [4] Renko/Zemljak SLO [14] [Q]

Chadwick/Kemp CAN [13] [Q] Abrams/Pickett CAN [6]

Peterson/Kwekel USA [15] [Q] Dew/Bradford USA [8] [Q]

HALIFAX TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni (turno unico): Gordon/Kohl CAN [7] Côté Collin/Lomas CAN [2] 2-0 (21-11, 21-17), Law-Heese/Sorra CAN [3] Gray/Becker USA [6] 2-0 (21-17, 21-16), Ferch/Sparks USA [5] Gilmour/Clement CAN [4] 2-1 (21-16, 24-26, 17-15), Corah/Goodman CAN [1] Bye

Semifinali Gironi:

Pool A

22-Aug, 14:10, CC: Bélanger/Monkhouse CAN [1] vs Ferch/Sparks USA [16] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)

22-Aug, 14:10, 2: Beattie/Coutts SCO [8] vs Maidhof/Schäkel GER [9] 0-2 (18-21, 15-21)

Pool B

22-Aug, 15:00, 2: Pavelková K./Pavelková A. CZE [2] vs Gordon/Kohl CAN [15] [Q] 2-0 (21-18, 21-18)

22-Aug, 15:00, CC: Kan/Sours USA [7] [Q] vs Aly/Kovacs CAN [10] 2-1 (18-21, 21-12, 15-8)

Pool C

22-Aug, 15:50, CC: Dunn/Robitaille CAN [3] vs Schattauer/Camp GER [14] 2-0 (21-8, 21-7)

22-Aug, 15:50, 2: Hodel/Race USA [6] vs Ozee/Harnett CAN [11] 2-1 (21-15, 20-22, 15-13)

Pool D

22-Aug, 16:40, 2: Anderson/Bauer USA [4] [Q] vs Law-Heese/Sorra CAN [13] [Q] 1-2 (21-16, 19-21, 13-15)

22-Aug, 16:40, CC: Evans/Keefe ENG [5] vs Corah/Goodman CAN [12] [Q] 1-2 (18-21, 21-19, 6-15)

Finali primo posto gironi: Law-Heese/Sorra CAN [13] [Q] Corah/Goodman CAN [12] [Q] 2-0 (21-13, 24-22), Dunn/Robitaille CAN [3] Hodel/Race USA [6] 0-2 (17-21, 16-21), Pavelková K./Pavelková A. CZE [2] Kan/Sours USA [7] [Q] 2-1 (21-19, 13-21, 15-10), Bélanger/Monkhouse CAN [1] Maidhof/Schäkel GER [9] 2-0 (22-20, 21-15)

Finali terzo posto gironi: Anderson/Bauer USA [4] [Q] Evans/Keefe ENG [5] 2-0 (21-10, 21-12), Schattauer/Camp GER [14] Ozee/Harnett CAN [11] 0-2 (13-21, 12-21), Gordon/Kohl CAN [15] [Q] Aly/Kovacs CAN [10] 1-2 (21-18, 20-22, 13-15), Ferch/Sparks USA [16] [Q] Beattie/Coutts SCO [8] 2-0 (21-12, 21-12)

Ottavi di finale:

Corah/Goodman CAN [12] [Q] Ozee/Harnett CAN [11] 2-1 (21-15, 14-21, 15-7)

Maidhof/Schäkel GER [9] Anderson/Bauer USA [4] [Q] 0-2 (19-21, 11-21)

Ferch/Sparks USA [16] [Q] Kan/Sours USA [7] [Q] 2-0 (21-15, 21-19)

Aly/Kovacs CAN [10] Dunn/Robitaille CAN [3] 2-1 (21-17, 14-21, 15-8)

Quarti di finale:

Corah/Goodman CAN [12] [Q] Pavelková K./Pavelková A. CZE [2]

Hodel/Race USA [6] Anderson/Bauer USA [4] [Q]

Ferch/Sparks USA [16] [Q] Law-Heese/Sorra CAN [13] [Q]

Bélanger/Monkhouse CAN [1] Aly/Kovacs CAN [10]

BRNO TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Tezzele/Stefko CZE [15] Pascariuc P./Leitner L. AUT [2] 1-2 (21-19, 14-21, 7-15), Waber/Jezek CZE [7] Rumsevicius/Piesina LTU [10] 2-0 (21-10, 21-14), Bublyk/Tymchenko UKR [11] Bulgacs O./Graudins LAT [6] 1-2 (21-18, 22-24, 10-15), Siren/Nurminen FIN [3] Pala/Sotola CZE [14] 2-0 (21-10, 21-13), Ringøen/Aas NOR [13] Kaufer/Schwarmann GER [4] 2-1 (21-14, 23-25, 15-10), Bercik, J./Bercik, V. CZE [5] Nuut/Maidle EST [12] 1-2 (17-21, 21-14, 16-18), Tatsumi/Furuta JPN [9] Wüst/Fröbel GER [8] 0-2 (15-21, 14-21), Semerad/Stocek CZE [1] Rapini/Massari USA [16] 2-0 (21-7, 21-6).

Secondo turno qualificazioni: Waber/Jezek CZE [7] Pascariuc P./Leitner L. AUT [2] 2-0 (21-11, 21-16), Siren/Nurminen FIN [3] Bulgacs O./Graudins LAT [6] 0-2 (23-25, 21-23), Nuut/Maidle EST [12] Ringøen/Aas NOR [13] 0-2 (15-21, 19-21), Semerad/Stocek CZE [1] Wüst/Fröbel GER [8] 2-1 (21-10, 17-21, 15-10)

Semifinali Gironi:

Pool A

23-Aug, 10:30 Match 1: Møllgaard/Houmann DEN [8] vs. Friedl, F./Huber, A. AUT [9] 1-2 (21-9, 20-22, 11-15)

23-Aug, 11:30 Match 2: Perusic/Schweiner CZE [1] vs. Ringøen/Aas NOR [16] [Q] 2-0 (21-11, 21-15)

Pool B

23-Aug, 11:30 Match 3: Adelmo/Mateus BRA [2] vs. Waber/Jezek CZE [15] [Q] 0-2 (12-21, 20-22)

Match 4: Vercauteren/Van Langendonck BEL [7] vs. Semerad/Stocek CZE [10] [Q] 2-0 (21-16, 21-15)

Pool C

23-Aug, 12:30 Match 5: Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] vs. Bulgacs O./Graudins LAT [14] [Q] 2-0 (21-17, 22-20)

Match 6: Huerta P./Huerta A. ESP [6] vs. Trousil/Westphal CZE [11] 2-1 (21-17, 19-21, 15-13)

Pool D

23-Aug, 12:30 Match 7: Dzavoronok/Dumek CZE [4] vs. Dóczi/Stréli HUN [13] 2-0 (21-15, 21-9)

Match 8: Mol, M./Sunde NOR [5] vs. Oliva/Kurka CZE [12] 1-2 (21-18, 10-21, 19-21)

Finali primo posto gironi: Dzavoronok/Dumek CZE [4] Oliva/Kurka CZE [12] 0-2 (18-21, 16-21), Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] Huerta P./Huerta A. ESP [6] 1-2 (19-21, 21-16, 11-15), Waber/Jezek CZE [15] [Q] Vercauteren/Van Langendonck BEL [7] 2-0 (21-19, 23-21), Perusic/Schweiner CZE [1] Friedl, F./Huber, A. AUT [9] 2-0 (21-16, 21-12)

Finali terzo posto gironi: Dóczi/Stréli HUN [13] Mol, M./Sunde NOR [5] 0-2 (13-21, 21-23), Bulgacs O./Graudins LAT [14] [Q] Trousil/Westphal CZE [11] 2-1 (15-21, 21-13, 16-14), Adelmo/Mateus BRA [2] Semerad/Stocek CZE [10] [Q] 2-0 (21-14, 21-18), Ringøen/Aas NOR [16] [Q] Møllgaard/Houmann DEN [8] 0-2 (18-21, 14-21)

Ottavi di finale:

Dzavoronok/Dumek CZE [4] Bulgacs O./Graudins LAT [14] [Q]

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] Møllgaard/Houmann DEN [8]

Friedl, F./Huber, A. AUT [9] Adelmo/Mateus BRA [2]

Vercauteren/Van Langendonck BEL [7] Mol, M./Sunde NOR [5]

BRNO TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Páez/Andreu ESP [15] Lorenzova/Cerná M. CZE [2] 0-2 (19-21, 17-21), Szewczyk/Merle FRA [7] Thurin, T./Saxne SWE [10] 2-0 (21-17, 21-12), Makhno, Ir./Lunina UKR [11] Lutz A./Wandeler SUI [6] 0-2 (8-21, 18-21), Dvorníková/Zolnercikova CZE [3] Thurin, S./Andersson SWE [14] 2-1 (21-19, 16-21, 15-13), Reginova/Poszmikova SVK [13] Sinisalo, S./Muukka FIN [4] 1-2 (13-21, 21-15, 16-18), Ruysschaert/Van Deun BEL [5] Morrison/Barbour SCO [12] 2-0 (21-12, 21-17), Juliana Simões/Carol Goerl BRA [9] Tokosova/Harmanova SVK [8] 2-0 (21-12, 21-17), Konink/Sonneville NED [1] Mikel/Cudmore CAN [16] 2-0 (21-10, 21-7)

Secondo turno qualificazioni: Szewczyk/Merle FRA [7] Lorenzova/Černá M. CZE [2] 0-2 (17-21, 18-21), Dvorníková/Zolnercikova CZE [3] Lutz A./Wandeler SUI [6] 2-0 (21-19, 21-19), Ruysschaert/Van Deun BEL [5] Sinisalo, S./Muukka FIN [4] 2-0 (23-21, 21-15), Konink/Sonneville NED [1] Juliana Simões/Carol Goerl BRA [9] 0-2 (15-21, 18-21)

Semifinali Gironi:

Pool A

23-Aug, 09:30 Match 1: Hermannova/Stochlova CZE [1] vs. Tomasova/Honzovicova CZE [16] 2-0 (21-15, 21-15)

Match 2: Pinheiro/Castro POR [8] vs. Kuivonen/Jürgenson EST [9] 0-2 (14-21, 16-21)

Pool B

23-Aug, 10:30 Match 3: Neuschaeferova/Svozilova CZE [2] vs. Juliana Simões/Carol Goerl BRA [15] [Q] 2-1 (20-22, 21-9, 15-10)

Match 4: Mancinelli/Mattavelli ITA [7] vs. Dvorníková/Zolnercikova CZE [10] [Q] 2-1 (21-15, 11-21, 15-11)

Pool C

23-Aug, 08:30 Match 5: Dunarova/Mokrá CZE [3] vs. Ruysschaert/Van Deun BEL [14] [Q] 2-1 (17-21, 21-14, 15-10)

Match 6: Paul/Schieder GER [6] vs. Kvedaraite/Kovalskaja LTU [11] 2-1 (21-15, 17-21, 15-11)

Pool D

23-Aug, 08:30 Match 7: Makhno, In./Rylova UKR [4] vs. Serdiuk/Romaniuk UKR [13] [Q] 2-1 (19-21, 21-19, 27-25)

Match 8: Friedl/Trailovic AUT [5] vs. Lorenzova/Černá M. CZE [12] [Q] 2-0 (21-18, 26-24)

Finali primo posto gironi: Makhno, In./Rylova UKR [4] Friedl/Trailovic AUT [5] 2-0 (21-17, 21-14), Dunarova/Mokrá CZE [3] Paul/Schieder GER [6] 2-0 (21-18, 21-19), Neuschaeferova/Svozilova CZE [2] Mancinelli /Mattavelli ITA [7] 2-1 (21-8, 16-21, 15-11), Hermannova/Stochlova CZE [1] Kuivonen/Jürgenson EST [9] 2-0 (21-18, 21-17)

Finali terzo posto gironi: Serdiuk/Romaniuk UKR [13] [Q] Lorenzova/Černá M. CZE [12] [Q] 0-2 (15-21, 29-31), Ruysschaert/Van Deun BEL [14] [Q] Kvedaraite/Kovalskaja LTU [11] 0-2 (17-21, 24-26), Juliana Simões/Carol Goerl BRA [15] [Q] Dvorníková/Zolnercikova CZE [10] [Q] 2-1 (21-18, 13-21, 15-11), Tomasova/Honzovicova CZE [16] Pinheiro/Castro POR [8] 2-1 (19-21, 21-11, 15-12)

Ottavi di finale:

Kuivonen/Jürgenson EST [9] Lorenzova/Černá M. CZE [12] [Q]

Mancinelli /Mattavelli ITA [7] Tomasova/Honzovicova CZE [16] 1-2 (15-21, 21-15, 8-15)

Paul/Schieder GER [6] Juliana Simões/Carol Goerl BRA [15] [Q] 1-2 (13-21, 22-20, 11-15)

Friedl/Trailovic AUT [5] Kvedaraite/Kovalskaja LTU [11]