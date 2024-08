Basket, la Francia è in semifinale alle Olimpiadi! Yabusele, Cordinier e Fournier fanno fuori il Canada

La Francia vola in semifinale alle Olimpiadi di Parigi 2024. Straordinaria prestazione della squadra di casa, che si rilancia dopo una prima fase sottotono e batte il Canada nei quarti di finale per 82-73. Una vittoria costruita fin dal primo quarto, con i transalpini che ora ritroveranno la Germania per andarsi a giocare la medaglia d’oro. C’è sicuramente grande delusione tra le fila del Canada, che sperava assolutamente di vincere una medaglia in queste Olimpiadi.

In casa Francia i grandissimi protagonisti sono Guerschon Yabusele e Isaia Cordinier, che mettono a referto rispettivamente 22 e 20 punti. Nel finale ci mette il solito zampino Evan Fournier con 15 punti, mentre Victor Wembanyama firma 7 punti con 12 rimbalzi. Al Canada non basta uno straordinario Shai Gilgeous-Alexander da 27 punti ed un RJ Barrett da 16 punti.

Inizio infuocato per la Francia con tre triple nei primi tre tentativi (13-5). I padroni di casa dominano e toccano anche il +14 (19-5). Il Canada prova a reagire, ma chiude il primo quarto sotto di tredici punti (23-10). La Francia è in controllo nella prima metà del secondo quarto, poi Gilgeous-Alexander accorcia sul -10 (30-20). La Francia allunga nuovamente e si presenta alla pausa lunga avanti 45-29.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa toccano quasi subito il +18 (48-30). Il Canada vede il baratro, ma Gilgeous-Alexander e Barrett riescono a riportare sotto i nordamericani, che arrivano sul 56-49. Il finale di quarto, però, è ancora di marca francese con uno scatenato Cordinier e Wembanyama, che riportano la Francia avanti sulla doppia cifra a fine terzo quarto (61-50).

Nei primi minuti dell’ultimo quarto la Francia riesce a conservare il vantaggio sulla doppia cifra. Gilgeous-Alexander, però, non ci sta e riporta il Canada sul -5 (65-60). Fournier trova cinque punti pesantissimi, ma il Canada non molla e Dort va a schiacciare il -5 (71-66). La tripla di Fournier fa impazzire i tifosi francesi (76-66). Gli ultimi disperati tentativi canadesi non portano a nulla e la Francia vince 82-73.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FRANCIA – CANADA 82-73 (23-10, 22-19, 16-21, 21-23)

Francia: Ntilikina 5, Batum, Albicy, Yabusele 22, Cordinier 20, Fournier 15, de Colo, Lessort 13, Gobert, Wembanyama 7, Strazel, Coulibaly

Canada: Dort 8, Alexander-Walker 2, Gilgeous-Alexander 27, Ejim, Murray 7, Powell 4, Lyles 2, Barrett 16, Olynyk, Nembhard, Brooks 2, Birch 5