Basket, gli Stati Uniti demoliscono il Brasile nei quarti di finale alle Olimpiadi e volano in semifinale contro la Serbia

Gli Stati Uniti non conoscono la parola ‘sconfitta’ alle Olimpiadi di Parigi 2024! Gli USA battono nettamente il Brasile per 87-122 nei quarti di finale in un match mai in discussione, con un primo tempo chiuso sul +27 dove la Nazionale di Steve Kerr non ha mai calato l’intensità. Ora la semifinale contro la Serbia che ha vinto in rimonta per 94-90 ai supplementari contro l’Australia, mentre dall’altra parte del tabellone la Germania campione del Mondo in carica affronterà la Francia padrona di casa per un posto in finale (entrambe le partite sono in programma giovedì 8 agosto).

18 punti di Devin Booker e 17 di Anthony Edwards per i detentori del titolo, con 14 punti di Joel Embiid e 13 di Anthony Davis – 12 invece per LeBron James. Per la Nazionale verde-oro ben 30 punti di un mai domo Bruno Caboclo e 15 punti di Georginho De Paula.

Gui Santos e Bruno Caboclo provano a dare una scossa in avvio (4-2), ma gli Stati Uniti innestano subito le marce alte e volano già a +10 a metà primo quarto grazie alla bomba di Devin Booker (6-16). Marcelinho Huertas appoggia per il -7 (11-18), ma gli USA rispondono colpo su colpo con le triple di Joel Embiid e di Devin Booker che valgono il +13 (14-27). Lucas Dias è perfetto da tre (17-27), con una penetrazione di Anthony Edwards ed il libero di Vitor Benite che valgono il 21-33 dopo 10’ di gioco.

Break di 7-0 degli Stati Uniti in apertura di secondo quarto (21-40), con la schiacciata di Lucas Dias e la tripla di Georginho De Paula che consentono al Brasile di rosicchiare qualche punto: coach Steve Kerr chiama subito time-out per evitare cali di concentrazione, ma il veterano Marcelinho Huertas si carica la squadra sulle spalle con cinque punti in fila per il -9 (31-40). Tatum e Curry sono perfetti in lunetta (34-45), con Joel Embiid che brucia la retina dall’arco (34-48). LeBron James va fin in fondo per il +21 (36-57) a meno di due minuti dalla seconda sirena, con la rappresentativa americana che aggiorna il massimo vantaggio fino al +27 con cui si va all’intervallo lungo (36-63).

Nella ripresa Bruno Caboclo interrompe il lungo digiuno offensivo del Brasile (38-63), con Jrue Holiday che non fallisce dalla distanza (38-63). Salgono le percentuali realizzative dall’arco per entrambe le squadre con Devin Booker e Leo Menalo (49-74), con Anthony Davis che sale in cattedra grazie ad un 2+1 per il +27 (51-77). L’ala dei Los Angeles Lakers schiaccia poco dopo (53-79), trasformandosi anche in assist-man per Kevin Durant: a -3’06” dal termine del terzo quarto gli Stati Uniti sono in assoluto controllo (59-86), con i brasiliani che faticano a contenere lo strapotere in attacco degli americani. Bruno Caboclo batte un colpo da tre (62-88), con Derrick White che replica con la stessa moneta (64-91). Un fadeaway di Caboclo e due liberi di De Paula fissano il punteggio sul 71-94 all’ultima pausa breve del match.

La frazione conclusiva di apre con due canestri consecutivi di Anthony Edwards (71-98), con Kevin Durant che segna il libero per il fallo tecnico fischiato alla panchina brasiliana consentendo agli Stati Uniti di sfondare quota cento punti per il + 30 (71-101): nonostante l’enorme margine accumulato gli Stati Uniti continuano a premere sull’acceleratore, con il Brasile che cerca di rendere meno pesante il passivo onorando il quarto di finale olimpico fino alla fine (76-104). Bam Adebayo si protagonista con una schiacciata ed una bomba (78-112), con Bruno Caboclo che segna in semi-gancio per i verde-oro quando si entra negli ultimi 5’ del match (80-112). Iniziano a scorrere i titoli di coda alla Bercy Arena di Parigi dopo la tripla di Anthony Edwards, con gli Stati Uniti che vincono nettamente per 87-122 contro il Brasile e staccano il pass per la semifinale olimpica dove incroceranno la Serbia di Nikola Jokic!