Basket femminile, la Francia piega il Belgio all’overtime e raggiunge gli Stati Uniti nella finale per l’oro alle Olimpiadi

La Francia soffre per 45′ ma batte il Belgio per 81-75 e vola in finale al torneo di basket femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024! Le padrone di casa inseguono per 35′ mettendo la freccia nel quarto conclusivo, con le fiamminghe capaci di portare la sfida all’overtime dove però le transalpine sbagliano di meno e raggiungono gli Stati Uniti nell’atto conclusivo per l’oro – Belgio ed Australia andranno invece ad affrontarsi per il bronzo.

18 punti di Gabby Williams e 17 di Valeriane Ayayi per le francesi, con 19 punti e 14 rimbalzi di Emma Meeseemann che non bastano al Belgio a ribaltare l’inerzia del match in proprio favore.

Avvio bruciante delle belghe (0-4), con Iliana Rupert e Janelle Salaun che riportano la Francia subito a contatto (6-8). Ancora Rupert per il pareggio (10-10), con il Belgio che piazza un altro mini-break di 6-0 poco dopo (10-16). Ci pensa Valeriane Ayayi a tenere la Francia in scia dopo 1’ con due liberi ed un piazzato (14-17).

Nel secondo quarto Marine Johannes pareggia i conti dall’arco (17-17), con Ayayi dalla lunetta che mette la freccia per le padrone di casa (19-17). Badiane è perfetta dalla distanza per il +5 (22-17): time-out Belgio, ma la numero 11 francese continua ad avere la mano calda da lontano (25-18). La Francia trova anche il +11 (29-18), con Vanloo che suona la carica con la tripla del -5 (29-24) a metà parziale. Elise Ramette piazza quattro punti in fila per il -1 (31-30), con le fiamminghe che mettono la freccia prima dell’intervallo lungo grazie ai tiri a cronometro fermo (31-36).

Break in apertura di ripresa del Belgio con Massey e Meessemann (31-41), con le Bleus che non riescono a contenere l’attacco avversario e scivolano a -15 dopo il piazzato di Linskens (31-46). Gabby Williams ed Iliana Rupert provano a dare la scossa alla Francia (36-46), con Badiane che riporta le transalpine sotto la doppia cifra di svantaggio (38-46). Gabby Williams brucia la retina dalla distanza (41-46), con Massey che tiene le fiamminghe a +8 (43-51). Ci pensa Salaun a battere un colpo per la Francia (46-51), con i liberi di Gabby Williams che valgono il 48-51 dopo 30’ di gioco.

Nella frazione conclusiva le francesi accorciano ancora grazie al 2/2 di Ayayi dalla lunetta (50-51), con Rupert che mette la freccia sempre a cronometro fermo (52-51). Salaun appoggia per il +3 Francia (56-53), con Ayayi che segna per il +5 (58-53) e costringe coach Meziane a chiamare subito time-out. Fallo tecnico fischiato alla panchina fiamminga, con Iliana Rupert che tiene le padrone di casa a +5 (60-55) a meno di cinque minuti dalla sirena finale. Ci pensa Emma Meessemann a pareggiare i conti (66-66), portando così la sfida all’overtime. Gabby Williams protagonista nel tempo supplementare con cinque punti in fila (71-66), con le belghe che non mollano dalla lunetta (73-70). Botta e risposta tra Rupert e Delaere dall’arco (76-73), con Messemann che accorcia ancora (76-75). Gabby Williams e Galaun segnano i liberi del 81-75 con cui la Francia vince la semifinale andando a sfidare gli Stati Uniti per l’oro olimpico!