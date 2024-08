Si è completata da poco la lunga giornata del basket 3×3 maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, con le otto squadre scese in campo sul playground allestito a Place de la Concorde. Andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto quest’oggi.

L’Olanda subisce una sconfitta contro la Serbia per 19-21 nonostante gli olandesi siano riusciti a pareggiare i conti sul 7-7, 14-14 ed infine sul 19-19 con Stojacic che riesce a trovare il guizzo decisivo da oltre l’arco per portare i balcanici alla vittoria – 9 punti per Marko Brankovic, mentre tra gli avversari 8 punti di Dimeo van den Horst. Netta affermazione della Lettonia contro la Cina per 8-22, in un match mai in discussione con i baltici che scappano subito nel punteggio senza più voltarsi e tenendo gli asiatici sotto i dieci punti realizzati (8 punti per Lasic tra i lettoni e 6 per Ning Zhang tra i cinesi).

Rialza prontamente la testa la Lituania, che dopo il ko all’esordio contro la Lettonia riesce a prevalere sulla Polonia per 21-12 trascinata dai 10 punti di un Dziaguys in grande spolvero insieme ai 7 messi a referto da Pukelis – 6 punti per Bogucki tra i polacchi. Nel secondo match della sua giornata l’Olanda reagisce e trova la prima vittoria del torneo contro i padroni di casa della Francia (20-13), con Dimeo Van den Horst che è ancora il top scorer degli Orange con 8 punti – 6 punti per Dussoulier e 3 equamente divisi tra i Bleus che non sono riusciti a sfruttare il tifo del pubblico francese.

La Lituania concede il bis contro gli Stati Uniti (18-20), con gli USA che sono rimasti in vantaggio fino a meno di due minuti dalla sirena (15-14), con i lituani che mettono la freccia nel finale senza concedere il fianco agli avversari – doppia doppia sfiorata da Pukelis con 7 punti e 9 rimbalzi, mentre agli americani non bastano i 9 punti di Canyon Barry. La Polonia si rifà prontamente dopo la battuta d’arresto contro la Lettonia vincendo contro la Cina per 17-22 in un match condotto dall’inizio alla fine con 9 punti di Zamojski.

La pioggia costringe ad una sospensione di quasi un’ora, ma alla ripresa delle operazioni ecco la Serbia che riesce a piegare la resistenza della Francia per 19-16 con Stojacic e Brankovic ancora protagonisti. Nel match che chiudeva la lunga giornata del basket 3×3 la Lettonia soffre contro gli Stati Uniti ma riesce ad operare il sorpasso nei minuti finali vincendo per 19-21 e rimanendo così in testa alla classifica con quattro vittorie in altrettante partite disputate, mentre gli USA rimangono ancora a secco con quattro ko fino a qui.