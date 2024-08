Baseball: San Marino elimina Bologna e vola in finale di Serie A. Sarà gara-6 tra Macerata e Parma

San Marino è la prima finalista del Campionato di Serie A 2024 di baseball. La squadra della Serenissima Repubblica ha infatti chiuso la serie di semifinale contro la UnipolSai di Bologna, vincendo gara-5 con il risultato di 2-5.

Un match frizzante sin dalle prime battute quando, a seguito del primo punto marcato dagli emiliani con un sacrificio di Paolini, San Marino cerca subito l’allungo, prima sfruttando un errore degli avversari e, successivamente, realizzando un fuori campo ad opera di Alvarez Bello.

Dopo il secondo inning terminato senza particolari scossoni, Bologna accorcia le distanze nella terza ripresa con un singolo di Richardsonn (punto di Martina). La svolta definitiva arriva invece al penultimo atto per merito di due punti messi a referto da Diaz Diaz e di un triplo e da Lopez Nunez.

Andrà invece a gara-6 la disputa tra Parma e Macerata, con i marchigiani che spalle al muro hanno vinto la seconda partita consecutiva chiudendo i conti sul 6-9 e portando così la serie sul 3-2. La sfida comincia però in salita per i padroni di casa, costretti a rincorrere gli emiliani già dal primo attacco contrassegnato da due punti, per poi ripristinare gli equilibri al secondo inning e timbrandone ben cinque nel terzo.

Parma tuttavia rimane in partita, aumentando di due unità il proprio parziale al quarto, salvo poi subire altri due sigilli al quinto, ristabilendo poi il gap di tre lunghezze una volta terminata la sesta ripresa. Gara-6 si svolgerà domenica 18 agosto.