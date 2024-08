Baseball: Parma reagisce, batte Macerata in gara-7 e va in finale contro San Marino

Sarà Parmaclima-San Marino la finale scudetto del campionato italiano di baseball, o in altri termini la sfida che vale le Italian Baseball Series. I ducali vincono in gara-7 della semifinale scudetto un confronto che, fino all’ultimo inning, era perso: invece diventa 5-3 con un colpo di mano del suo giocatore più rappresentativo, Alex Liddi.

Ma andiamo con ordine. Dopo che nei primi tre inning non accade nulla che significhi punto, nel quarto sono un singolo di Leonora e un errore difensivo di Parma a rendere possibile l’approdo sul 2-0 da parte di Macerata, che a questo punto sogna in grande dopo esser stata sotto 0-3 nell’intera serie. E sogna al Cavalli di Parma, per capirci.

Nella sesta ripresa, poi, le cose si fanno ancor più concrete per i marchigiani, che trovano da Splendiani il singolo del 3-0 nella parte alta. Quella bassa, però, vede entrare in scena Alex Liddi, che mette a segno il singolo del 3-1.

E, nella settima, accade quel di cui s’è accennato. Macerata non segna nel suo attacco, Angioi invece va per il sacrificio e fa sì che Scerrato possa firmare il 3-2 e Flisi mettersi in posizione punto. Il problema è che ci sono due out. La questione la risolve ancora Liddi, di talento: singolo sulla sinistra, nessuno riesce a farci granché ed entrano i tre punti di Flisi, Desimoni e Noel Gonzalez. 5-3 Parma, walk off e finale.