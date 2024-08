Bagnaia firma la terza doppietta stagionale, ma la costanza di Martin rende il Mondiale equilibrato

Terza doppietta completata. Francesco Bagnaia ha centrato l’obiettivo quest’oggi in Stiria, diventando l’unico pilota a potersi fregiare del tris sul Red Bull Ring. Un circuito particolarmente gradito a Pecco, fatto di staccate violente e grandi accelerazioni. Il suo stile di guida combacia perfettamente ed ecco che i numeri sono una logica conseguenza.

Bagnaia ha così messo insieme 7 vittorie stagionali nelle gare domenicali, che portano a dieci se si tiene conto anche dei sigilli nelle Sprint. L’affermazione odierna proietta il pilota italiano nella top-100 di tutti i tempi della classe regina, agganciando un mito come Kevin Schwantz a quota 25 vittorie. Per il due-volte iridato si è tramutato in realtà il 44° podio in MotoGP e l’ottavo di fila nella top-class.

Questi riscontri hanno permesso al piemontese di riguadagnare la vetta della classifica mondiale, con cinque lunghezze di vantaggio su Jorge Martin, oggi secondo nel GP austriaco (275 vs 270). Pecco è stato di gran lunga il pilota più vincente la domenica, ma il suo margine è minimo per i troppi zero che ci sono stati nei primi undici appuntamenti del campionato.

Ben cinque le circostanze in cui il ducatista del team ufficiale non ha ottenuto punti (nel Gp del Portogallo, nella Sprint a Jerez de la Frontera, Le Mans, Barcellona e a Silverstone) rispetto alle tre di Martin, ovvero nel GP di Spagna e di Germania e nella Sprint del Mugello. Pertanto, in questo duello mondiale la costanza di rendimento sarà la chiave.