ATP Winston-Salem, Shang dà forfait e regala a Sonego il pass per i quarti di finale

Nel giro di poche ore Lorenzo Sonego si ritrova già ai quarti di finale dell’ATP 250 di Winston-Salem, ultimo torneo di avvicinamento verso gli US Open 2024. Il tennista azzurro, impegnato nella serata italiana di martedì 20 agosto contro lo svizzero Dominic Stricker, ha superato in scioltezza il suo match d’esordio usufruendo poi del forfait anticipato da parte del suo prossimo avversario agli ottavi.

Juncheng Shang, dopo aver sconfitto stanotte l’argentino Mariano Navone per 7-5 6-3, ha deciso infatti di annunciare il ritiro in vista della partita successiva che avrebbe dovuto giocare quest’oggi contro Sonego. Ignote al momento le cause della rinuncia, ma l’ipotesi più accreditata è quella di un problema fisico da non peggiorare in ottica Flushing Meadows.

Il cinese classe 2005 potrebbe dunque aver optato per un forfait preventivo, in modo da non compromettere il suo cammino di avvicinamento verso il quarto e ultimo Slam della stagione. Sonego ne approfitta e vola direttamente ai quarti, in cui se la vedrà con il vincente dell’ottavo tra il lucky loser americano Zachary Svajda ed il russo Pavel Kotov.