ATP Winston-Salem, David Goffin raggiunge Sonego in semifinale. La rinascita di Carreno Busta

Il cerchio si chiude. Definiti i nomi dei quattro giocatori semifinalisti del torneo ATP di Winston-Salem. Sul cemento americano Lorenzo Sonego ha riassaporato un penultimo atto nel massimo circuito internazionale che mancava da circa un anno. Grazie al successo contro il russo Pavel Kotov per 6-3 7-5, il piemontese ha potuto approdare a questo turno.

Sul suo cammino ci sarà l’esperto belga David Goffin. Il n.90 del ranking ha inflitto una pesante sconfitta all’australiano Rinky Hijikata (n.65 ATP) per 6-1 6-3 e sarà quindi lui a contendere a Sonny l’accesso alla Finale. Si prospetta un incontro complicato per il nostro portacolori.

Dall’altra parte del tabellone saranno lo statunitense Alex Michelsen e lo spagnolo Pablo Carreno Busta che si affronteranno per l’altro posto nell’atto conclusivo. Michelsen (n.52 del mondo) ha prevalso nel derby contro Chris Eubanks (n.120 ATP) per 7-5 6-7 (6) 7-6 (5). Una partita in cui sono stati pochi punti a decidere il confronto.

Nell’altra sfida, Carreno Busta ha dato seguito alla sua rinascita, dopo un lungo periodo di stop per problemi fisici: l’iberico ha regolato il giovane americano Learner Tien (n.231 ATP) con il punteggio di 6-4 6-2, facendo valere la sua grandissima regolarità da fondo e ficcando scambio dopo scambio il rivale.