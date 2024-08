ATP Winston-Salem, Borna Coric e Marton Fucsovics approdano agli ottavi di finale

Calato il sipario su una giornata piovosa nel torneo ATP250 di Winston-Salem. A causa della perturbazione menzionata, alcuni incontri sono stati posticipati, ma nello stesso tempo sono arrivati riscontri significativi rispetto ai match ultimati. In primis, vanno segnalate le vittorie di Borna Coric e di Marton Fucsovics.

Il croato (n.83 del ranking) si è imposto contro l’indiano Sumit Nagal (n.74 del mondo) per 6-4 6-2 e nel prossimo turno giocherà contro l’argentino Sebastian Baez (n.1 del seeding). Meno agevole l’affermazione dell’ungherese (n.84 ATP) contro il giapponese Taro Daniel (n.90 del mondo): 4-6 6-1 6-2 lo score in favore del magiaro. Fucsovics giocherà negli ottavi di finale contro lo statunitense Alex Michelsen (n.11 del seeding).

Negli incontri andati in scena sono arrivati i successi anche del francese Arthur Cazaux e dell’australiano Aleksandar Vukic. Il transalpino (n.93 del mondo), affossato dai problemi fisici nell’ultimo periodo, ha regolato con lo score di 6-1 7-6 (3) l’olandese Botic van de Zandschulp (n.75 ATP). Negli ottavi affronterà l’australiano Hijikata (n.16 del seeding). Rimanendo in territorio australiano, Vukic (n.97 del mondo) ha battuto il britannico Daniel Evans (n.178 del ranking) per 2-6 6-4 6-1 e nel prossimo round se la vedrà contro il francese Adrian Mannarino (n.4 del seeding).

Nella nottata italiana il belga Zizou Bergs (n.85 ATP) ha avuto la meglio dell’americano Reilly Opelka (n.322 del mondo), tornato nelle ultime settimane all’agonismo dopo un periodo di stop, con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 (1). Il belga giocherà contro l’argentino Tomas Etcheverry (testa di serie n.6). A completamento del quadro le affermazioni del brasiliano Thiago Seyboth Wild (3-6 6-3 6-4 all’australiano James Duckworth) e dell’americano Chris Eubanks (2-6 7-5 6-4 all’australiano Walton).