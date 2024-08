ATP Washington 2024: Flavio Cobolli non si ferma più e vola in semifinale

Non accenna a fermarsi la corsa di Flavio Cobolli, che all’ATP 500 di Washington incassa un altro grande successo sull’americano Alex Michelsen, pericoloso interprete di questi campi, per 7-5 3-6 7-6(2) e si guadagna l’accesso alle semifinali, dove troverà uno tra l’idolo di casa Ben Shelton e il canadese Denis Shapovalov.

Primo set dalle emozioni forti, con Cobolli che subito trova il break a 30 per andare avanti 2-1. Tre chance di controbreak le annulla, due per andare 5-2 le spreca. Poi, sul 5-4, passaggio a vuoto e stavolta la battuta Michelsen gliela strappa, ma la riperde sul 5-5 e stavolta l’azzurro riesce, alla terza chance, a portare a casa il 7-5.

Meno facile la situazione nel secondo parziale, nel quale il romano è sempre in difficoltà nei primi tre turni di servizio: due palle break da annullare sullo 0-1, altre due sull’1-2, e poi sul 2-3 Michelsen riesce a far breccia e a spingere per quello che poi diventa il 3-6 che trascina tutti al terzo.

A questo punto tutto assume contorni un po’ particolari. Cobolli scappa subito sul 3-0, i game volano via tranquilli, solo che uno di questi significa controbreak di Michelsen, che riequilibra tutto. L’unico vero gioco lottato, il decimo, è anche quello in cui l’italiano ha tre match point, che non riesce a sfruttare. Il tie-break, però, è un brillante monologo.

Siccome la matematica non è un’opinione, ma al tennis non gliene importa niente, succede che Cobolli vinca questo match con meno punti portati a casa rispetto a Michelsen: 105 contro 109. Dove Flavio sorride è nelle prime in campo: un notevole 83% che lascia ben sperare per la semifinale.