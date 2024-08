ATP Washington 2024: Flavio Cobolli annulla cinque match point a Davidovich Fokina e va ai quarti

Clamorosa vittoria di Flavio Cobolli oggi all’ATP 250 di Washington. Il tennista capitolino compie un colpo di mano non da poco contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, battendolo dopo oltre tre ore e un quarto con il punteggio di 1-6 7-6(0) 7-6(7) e dopo aver salvato ben cinque match point a favore del suo avversario. Per lui ora ci sono i quarti di finale.

Un match, questo, che pure parte davvero male, perché Cobolli, dopo aver mancato tre palle break nel terzo game, non riesce più ad avere una continuità e finisce per perdere due turni di servizio consecutivi e poi il primo set per 6-1.

Reazione nel secondo parziale per l’italiano, che strappa la battuta a Davidovich Fokina già nel secondo game, solo per restituirgli il favore nel tie-break. Ci riprova sul 4-3 e ci riesce, ha anche un set point sul 5-3 ai vantaggi, ma subisce il controbreak e poi deve salvare due palle del 6-5. Si va al tie-break, che Cobolli domina senza concedere punti allo spagnolo.

L’iberico sembra poter prendere la via della fuga nel quarto game del set decisivo, salvo poi essere ripreso dall’azzurro che recupera con break a 30 nel settimo gioco. Cobolli sale sul 5-5 15-40, ma viene trascinato a un tie-break da brividi. Qui, infatti, va sotto 6-2, ma riesce ad annullare tutti e quattro i match point per Davidovich Fokina e poi un quinto prima di prevalere per 9-7. Ora per lui nei quarti l’americano Alex Michelsen, che ha già eliminato al secondo turno Mattia Bellucci.