ATP Montreal, Jannik Sinner vince in doppio con Jack Draper: sconfitti Gille/Vliegen al super tie-break

Jannik Sinner è tornato ufficialmente a giocare dopo una lunga pausa tra acciacchi di vario genere che hanno portato anche a tante chiacchiere, pensando alla rinuncia delle Olimpiadi di Parigi. L’altoatesino è a Montreal e ha fatto il suo esordio nel torneo di doppio del Masters1000 canadese con Jack Draper. Una coppia inedita con il britannico, efficace se si va a vedere l’esito finale contro un duo collaudato come quello dei belgi Sander Gille e Joran Vliegen. La coppia italo-britannica si è imposta per 6-0 6-7 (3) 10-8. Negli ottavi di finale ci sarà dunque l’incrocio con l’interessante doppio composto dal kazako Alexander Bublik e dall’americano Ben Shelton.

Nel primo set si assiste a un autentico dominio di Sinner e di Draper che impongono il loro ritmo maggiore da fondo, come velocità di palla nettamente superiore ai rivali. Il 6-0 è la logica conseguenza di quanto si è notato sul cemento canadese.

Nel secondo set la partita si fa decisamente più equilibrata. Sinner e Draper devono cancellare due palle break nel settimo game, dal momento che Gille e Vliegen trovano maggior consistenza in risposta. Nello stesso tempo, i belgi sono costretti a salvare anche loro una pericolosa palla break nell’undicesimo game. Si decide al tie-break e qualche errore arriva da parte di Jannik e di Jack. Conclusione: 7-3 per la coppia belga.

Si va al super tie-break ed è un’altalena di emozioni. Alla fine della fiera è una strepitosa risposta di dritto di Sinner a far calare il sipario sul 10-8, con i sorrisi a caratterizzare la chiusura del confronto.

What a way to finish @janniksin and @jackdraper0 take out Gille and Vliegen 6-0 6-7 10-8 to advance at #OBN24 in Montreal. pic.twitter.com/dgPmZYKGbg

— Tennis TV (@TennisTV) August 6, 2024