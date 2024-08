ATP Montreal 2024, Matteo Arnaldi rimonta McDonald e accede al secondo turno

Buona la prima per Matteo Arnaldi al ritorno sul cemento americano. Il ligure si è qualificato per il secondo turno dopo aver sconfitto in tre set in rimonta l’americano Mackenzie McDonald con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. Adesso Arnaldi affronterà il russo Karen Khachanov, testa di serie numero sedici.

Il match parte bene per Arnaldi, che ottiene subito il break in apertura e scappa sul 3-0. McDonald riesce a trovare il controbreak nel quinto game e poi pareggia i conti. Nel nono game l’azzurro concede un’altra palla break all’avversario e lo statunitense la sfrutta subito. McDonald va a chiudere la prima frazione sul 6-4 in suo favore.

In avvio di secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Il primo break lo piazza McDonald nel quinto gioco, ma la reazione di Arnaldi non si fa attendere ed arriva il controbreak immediato. Nel settimo game il ligure riesce a difendere due palle break e nel gioco successivo strappa a zero il servizio a McDonald. Arnaldi serve per il set sul 5-3, ma non riesce a chiudere e perde la battuta. Il numero 46 del mondo toglie nuovamente la battuta all’avversario nel decimo game e chiude lui sul 6-4.

Sulla scia del set vinto, Arnaldi parte bene anche nel terzo e strappa il servizio a McDonald nel quarto game. Il ligure, però, come gli è già accaduto non riesce a conservare il break di vantaggio e perde la battuta nel settimo gioco. Nel decimo game l’azzurro si scatena in risposta e strappa a zero il servizio all’americano, vincendo il set per 6-4 e qualificandosi per il prossimo turno.