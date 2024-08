ATP Montreal 2024: forfait a raffica post-Olimpiadi. Assenti Alcaraz, Djokovic e Musetti, ci sarà Sinner

C’era da aspettarselo e non poteva essere altrimenti. Pioggia di assenze in vista del Masters1000 di Montreal. La Rogers Cup, vista la vicinanza con l’epilogo del torneo olimpico, ha subito non poche defezioni. Il torneo canadese, infatti, prenderà il via il 6 agosto e la Finale del singolare maschile nella competizione a Parigi è prevista il 4. Di qui, si comprende bene come il tutto sia fin troppo ravvicinato.

E così sono arrivati i forfait di Novak Djokovic (n.2 del mondo) e di Carlos Alcaraz (n.3 del mondo), finalisti dell’evento a Cinque Cerchi. A questi due nomi eccellenti si sono uniti anche quelli di Alex de Minaur, costretto ai box per un infortunio all’anca, dell’argentino Sebastian Baez, del nostro Lorenzo Musetti (in gioco quest’oggi per la Finale per il bronzo contro il canadese Felix Auger-Aliassime), del ceco Jiri Lehecka (infortunato alla schiena), dell’argentino Francisco Cerundolo, del cinese Zhizhen Zhang e del tedesco Jan-Lennard Struff.

Un torneo, dunque, in cui Jannik Sinner sarà la stella vera e propria, nel tentativo di riconfermarsi campione come l’anno scorso, anche se la sede era Toronto, nella consueta alternanza con Montreal tra torneo maschile e femminile. Jannik, che ha dato forfait per una tonsillite alle Olimpiadi di cui tanto si è parlato, è già da giorni in Canada per prepararsi all’evento sul cemento. Una tappa importante per arrivare al meglio in vista degli US Open di fine mese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin)

Allo stato attuale delle cose, oltre a Sinner, in tabellone ci saranno anche in casa Italia Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Flavio Cobolli (semifinalista questa settimana a Washington) e Lorenzo Sonego, quest’ultimi due entrati nel main draw per via delle tante assenze. Tra i grossi calibri, risultato iscritti Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Vedremo se ci saranno ulteriori mutamenti.