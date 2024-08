ATP Cincinnati, un Frances Tiafoe in grande spolvero non lascia scampo a Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti si arrende a Frances Tiafoe al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il carrarino già al primo turno contro Nicolas Jarry non era apparso brillante e aveva avuto diverse difficoltà per avere la meglio del cileno: contro lo statunitense non c’è stato niente da fare. Finisce 6-3 6-2 in poco più di un’ora in favore del numero di 27 del mondo che ha sfruttato una versione non particolarmente brillante dell’azzurro dopo le tante partite giocate negli ultimi mesi e ha servito alla grande.

Sin dalle prime battute del match è sempre stato Musetti ad andare in difficoltà con la battuta: pochi punti diretti con la prima e costretto subito agli straordinari nel terzo gioco, dovendo annullare tre palle break consecutive. In risposta la testa di serie numero 14 riesce a combinare poco se non un game sul 3-2 in cui si è trovato 15-30, ma anche in questa circostanza non ha avuto chance concrete. Quindi c’è stato un cambio di passo da parte dello statunitense che con due break di fila si è preso per 6-3 il primo set.

Rottura prolungata per Musetti che è andata avanti anche all’inizio del secondo set con un altro break subito rapidamente nel secondo gioco. L’azzurro ha rischiato di sprofondare nel quarto game, quando ha annullato una palla break che gli ha permesso di mantenere una fiammella di speranza. In risposta non si è però procurato niente e Tiafoe con un altro break ha chiuso nettamente sul 6-2.

Tiafoe che ha chiuso il match con numeri pazzeschi al servizio: 76% di prime in campo con l’84% di resa e un ottimo 6 su 10 anche sulla seconda. Decisamente insufficiente il 53% di prime messo in campo da Musetti con solo il 59% di punti vinti. Lo statunitense agli ottavi troverà Jiri Lehecka che a sorpresa ha battuto Daniil Medvedev.