ATP Cincinnati, Matteo Berrettini si allena con Carlos Alcaraz: un percorso complicato nel torneo dell’Ohio

Matteo Berrettini è pronto per una nuova sfida. Dopo aver trionfato nei tornei sulla terra rossa di Gstaad e di Kitzbuehel, il romano si dovrà cimentare in un contesto decisamente qualificato come il Masters1000 di Cincinnati. Ricevuta una wild card dagli organizzatori, Matteo ha avuto modo di cominciare il proprio percorso nel tabellone principale, ma avrà un percorso difficile fin dall’esordio.

Il sorteggio non è stato benevolo con Matteo, che nel primo turno rischia molto contro il danese Holger Rune (testa di serie n.15). Non sta vivendo un momento particolarmente brillante quest’ultimo, ma parliamo di un giocatore dotato di un gran tennis e capace di battere chiunque nelle giornate di grande vena. Sarà interessante capire come Berrettini si adatterà a questa superficie.

A questo proposito, l’azzurro si sta allenando da alcuni giorni negli States per essere pronto e ieri ha avuto modo di confrontarsi con un altro tennista che potrebbe entrare in rotta di collisione con lui negli ottavi di finale. Il riferimento è a Carlos Alcaraz. Il funambolo di Murcia, messa in archivio la delusione della Finale per l’oro olimpico persa contro Novak Djokovic, si ripropone con la voglia di vincere e di arrivare agli US Open al meglio.

el rey está de vuelta❤️ @CincyTennis

entrenamiento con Matteo Berrettini pic.twitter.com/J4Qc695oJO — Carlos Alcaraz Italia (@alcaraz_italia) August 11, 2024

Berrettini, in tutto questo, avrà sicuramente tratto giovamento dal training con Carlitos anche per rendersi conto del proprio livello sul cemento.