ATP Cincinnati, Matteo Arnaldi troppo falloso e ko in tre set contro Etcheverry nel primo turno

Niente da fare per Matteo Arnaldi. Il ligure (n.30 del ranking) ha ceduto al primo turno del Masters1000 di Cincinnati contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.37 del mondo) sullo score di 6-3 6-7 (3) 6-2. Un Arnaldi falloso quello di questo incontro, al cospetto dell’argentino che ha badato molto più al sodo e si è qualificato al secondo turno dove affronterà lo statunitense Ben Shelton (n.12 del seeding).

Nel primo set la gestione del gioco d’apertura non è dei migliori per Arnaldi che, specie con il dritto, fatica a trovare il campo. Break subìto, ma l’azzurro non si dà per vinto e ottiene il contro-break nel quarto game. Il sesto gioco, deciso ai vantaggi in favore del sudamericano, è quello che dà il via alla serie di Etcheverry, mentre il ligure si perde in bicchiere d’acqua. Tanti errori banali nel corso dei due turni in battuta del settimo e nono game. In questo modo, l’argentino si aggiudica il parziale sul 6-3.

Nel secondo set Arnaldi fa e disfa, non sfruttando una palla break iniziale, perde malamente il turno al servizio successivo e recupera il break nel terzo game. Matteo trova dei colpi incredibili nel nono gioco, tra cui un passante di dritto da posizione impossibile che gli vale il break e la possibilità di servire per il set. Spreca tutto però l’azzurro, con il dritto che non funziona. L’epilogo è al tie-break e il classe 2001 del Bel Paese decide di giocare in maniera più solida e viene premiato sul 7-3.

Nel terzo set Matteo incappa in un altro game al servizio molto negativo, regalando praticamente il break all’avversario. Nello stesso tempo, il giocatore italiano non sfrutta ben tre palle consecutive del contro-break nel sesto gioco e nei fatti così si chiude la partita. Il nostro portacolori subisce il contraccolpo psicologico ed è lui a subire il secondo break e i titoli di coda sul confronto arrivano sul 6-2.