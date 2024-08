ATP Cincinnati, Luciano Darderi troverà un connazionale al secondo turno: un’ottima chance per entrambi

Luciano Darderi si è qualificato al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati a sorpresa con un bellissimo successo contro Alejandro Tabilo, confermando tutti i progressi fatti sul veloce e sul cemento e con una grandissima prestazione al servizio. Un successo che gli dà la possibilità di continuare la corsa nel torneo dell’Ohio e di avvicinarsi al meglio allo US Open.

L’avversario di secondo turno sarà Flavio Cobolli in un affascinante derby che rappresenta di fatto un’ottima occasione per entrambi per spingersi agli ottavi di finale di un Masters 1000 così storico e prestigioso e guadagnare punti preziosi nel ranking per consolidare o spingersi verso la top 30.

Nessun precedente fra questi due giocatori, nonostante si conoscano per aver frequentato negli ultimi anni gli stessi tornei a livello Challenger. Probabilmente i due si sono allenati insieme e potrebbero mettere in campo una sfida decisamente interessante.

Un match tra due giocatori che in questa stagione hanno effettuato una crescita vertiginosa, un cambio di passo che era difficile da ipotizzare anche solo a inizio anno. Adesso saranno protagonisti di un secondo turno in un “1000” sul cemento e a inizio 2024 era praticamente impossibile da prevedere. In caso di passaggio al terzo turno, ci sarebbe un Hubert Hurkacz reduce da un’operazione e non al top della condizione.